Mazda, dünyanın en popüler yarış oyunlarından Gran Turismo Sport için yeni bir araç hazırladı. RX-Vision GT3 olarak isimlendirilen bu araç, önümüzdeki yıl Gran Turismo Sport'a dahil edilecek.

Japonya'nın önemli otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Mazda, bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak şirket şimdi, sessizliğini muhteşem bir konsept araçla bozdu ve "RX-Vision GT3" isimli modelini tanıttı. Mazda'nın yeni aracı da tıpkı diğer otomobil üreticilerinin yaptığı gibi alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Aracın tasarımı, otomobil sektörünün ciddi bir değişim içinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Mazda RX-Vision GT3'ün dikkat çekici yanı, aracın bir süre daha yollarda olmayacak olması. Öyle ki bu süper araç, dijital platformlar için tasarlanmış durumda. Aslına bakacak olursak Mazda yetkilileri, yaptıkları tanıtımlarda aracın kendisini de göstermediler. Bunun yerine bir tanıtım videosu ve basın görselleri yayınlandı. Az sonra göreceğiniz süper otomobil, gelecek yıl dünyanın en popüler yarış oyunlarından "Gran Turismo Sport"a eklenecek.

Karşınızda Mazda RX-Vision GT3

Görmekte olduğunu bu canavarla ilgili teknik bilgiler yok denecek kadar az. Mazda yetkilileri, araçta bulunacak motorun "SkyActiv-R" olacağını ve bu motorun, ön kısma yerleştirileceğini söylediler. Ancak şu an için bu motorun özelliklerinin ne olacağı bilinmiyor. Araçla ilgili bilinen bir diğer teknik detay ise Mazda RX-Vision GT3'ün ağırlık dağılımının 48:52 olacağı yönünde.

Mazda RX-Vision GT3'ü bir gün yollarda görür müyüz bilinmez ancak önümüzdeki yıl Gran Turismo Sport, bu aracı bünyesine eklemiş olacak. Yani bizler de Mazda'nın yeni süper aracılığıyla bu oyun sayesinde tanışmış olacağız. Bakalım Mazda RX-Vision GT3, yarışseverlere neler sunacak?