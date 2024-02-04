Yaklaşık 14 yıl önce neredeyse dünyanın her yerinde Shrek hayranlığı zirve noktadaydı ve McDonald’s da bu çılgınlığa sessiz kalmadı. Marka, DreamWorks’ün animasyon serisinin 4. bölümü için Shrek temalı bardakların üretimine başladı.

İlk etapta oldukça mantıklı bir pazarlama stratejisi olarak görülen bu hamle, McDonald’s için kabusa döndü ve başta ABD olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde sansasyon yarattı.

Peki, McDonald’s’ın ürettiği bu bardakların arkasında nasıl bir felaket gizliydi?

Bu skandalla birlikte, markanın ürettiği yaklaşık 13,4 milyon Shrek bardağı, raflardan çekilmek zorunda kaldı.

Üstelik bu bardaklardan 7 milyona yakını evlere girmiş, 5 milyona yakını ise mağazalarda müşterilerini bekliyordu. Bir kısmı da henüz kargolara verilmemişti.

Tek bir gerçek vardı ki o da 12 milyon zehirli bardağın, iade edilmek zorunda oluşuydu. Üstelik bu geri çağırma hareketi, yalnızca ABD ile sınırlı değildi. Ulusal sınırların ötesine dek ulaşmıştı. Çünkü Shrek bardaklarının yaklaşık 1,4 milyonu, Kanada’ya satılmış ya da gönderilmişti.

Peki bu bardaklarda, bu denli aciliyete sebep olan problem neydi?

Shrek bardaklarının oldukça yüksek miktarlarda kadmiyum içerdiği anlaşıldı. Bu kimyasal, tehlikeli ağır bir metal kategorisindeydi ve eğer bu zehirli madde yutulursa veya solunursa çeşitli felaket senaryoları ile karşıya karşıya kalmak mümkündü.

“Bu zehirli maddenin çocuk bardaklarında işi ne?” dediğinizi duyar gibiyiz.

Şöyle ki 2008’de ABD kongresi, çocuk ürünlerine yönelik sıkı bir kurşun testi uygulaması başlattı ve Çin’deki birçok şirket, ürettiği ürünlerde kurşun kullanmayı bırakmak durumunda kaldı. Bu şirketler çareyi ise kurşunun yerine kadmiyum koymakta buldu.

Bu noktada kadmiyum metali, bardakların dış kısmında bir pigment olarak kullanıldı. Bu metal o zamanlar, canlı turuncu ve sarı boyanın yanında kırmızı rengi elde etmenin en etkili yollarından biriydi.

Buradaki problem de kadmiyum kaplı bardağa dokunmanın, bu zehirli maddenin bir kısmını yutma riski taşımasıydı.

Kadmiyum metalinin saçtığı zehir, saymakla bitmeyecek türdendi.

Bu metal, büyük miktarlarda tüketildiğinde böbreklere, akciğerlere, karaciğere ve hatta sinir sistemine bile zarar verme potansiyeline sahipti. Kadmiyumla uzun süreli bir etkileşim, sırtından bıçaklanmakla eş değerdi.

Bu sinsi düşman her şeyden önce, yüksek tıbbi yan etki riskine sahip güçlü bir kanserojendir. Ayrıca kadmiyumla uzun süreli temas, kemikleri bile kırabilecek bir güçtedir. Kadmiyum, yetişkinlere kıyasla bilhassa bebekler ve çocuklar için daha da tehlikelidir.

Ancak tüm bu felaket habercisi niteliğindeki bulgulara rağmen, Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun baş sözcüsü Scott Wolfson, şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Bardakları ayrıntılı bir şekilde incelediklerini ve ürünlerin, çocuklar için acil bir tehdit oluşturmadığına dair güvence verdi. Wolfson, bu bardağa sahip kişilerde riskin “çok düşük” olduğunu da sözlerine ekledi.

Böylelikle Shrek bardaklarının üretiminin ve dağıtımının, eyalet gerekliliklerine uygun olduğu doğrulandı. Fakat McDonald’s yine de tedbir olarak, tüm Shrek bardaklarının gönüllü olarak geri verilmesini talep etti.

McDonald’s bu olaya ilişkin bardakları geri getiren herkese 3 dolar para teklifinde bulundu. Oysa ilk etapta bardaklar yiyecek alımıyla birlikte 1,99 dolara, yiyecek olmadan ise 2,49 dolara satılmıştı. Nihayetinde her hâlükârda McDonald’s, böyle bir olayla anılmaktan kurtulamadı.

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