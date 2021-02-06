Marvel Sinematik Evreni'nde yer alacağı duyurulan Marvel dünyasının vampir avcısı karakteri Blade'in senaryosunu kimin kaleme alacağı ortaya çıktı. Buna göre daha önce Watchmen dizisinde de çalışmış olan Stacy Osei-Kuffour, filmin senaristi olacak.

Marvel Sinematik Evreni'nin 4. fazı, birkaç sene önce duyurulmuştu. Yapılan bu duyuruya göre Black Widow ve Enternals filmleri 2020 senesi içerisinde vizyona girecekti. Salgın sebebiyle bu filmler vizyondan uzak kalmıştı ve 2021 yılına ertelenmişti.

Ayrıca duyurulan ancak 4. fazda yer almayacak olan bir film daha bulunuyor: Blade. Daha önce Wesley Snapes ile birlikte izlediğimiz Blade'i bu sefer Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali canlandıracak. Henüz vizyon tarihi belli olmayan filmin senaryosunu kimin kaleme alacağı ortaya çıktı.

Blade'in senaristi Stacy Osei-Kuffour olacak

Henüz resmi bir açıklama olmasa da ortaya çıkarılan bilgilere göre Marvel evrenindeki Blade karakterinin hikâyesini Stacy Osei-Kuffour kaleme alacak. Stacy Osei-Kuffour, daha önce Watchmen, Hunter, PEN15 ve Run gibi dizilerin yazar kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesi.

Yer Aldığı projelerde daha çok editör pozisyonunda bulunan Stacy Osei-Kuffour, Watchmen dizisinin bir bölümünün (1. sezon 7. bölüm) senaryosunu kaleme aldı. Ayrıca yine kendisinin kaleme aldığı ancak henüz hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Binti adında bir TV filmi de bulunuyor.

(Blade Trinity)

Marv Wolfman tarafından yazılan ve Gene Colan tarafından çizilen Blade, ilk olarak 1973 yılında okuyucuların karşısına çıkıtı. İlk başta yan karakter olarak çıkan Blade, daha sonra başkarakter olduğu çizgi romanlara da kavuştu.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Blade, sinema dünyasında daha önce Wesley Snapes tarafından canlandırılıyordu. Filmlerden sonra TV dizisi olarak da uyarlanan ancak ömrü pek de uzun sürmeyen Blade: The Series dizisinde Sticky Fingaz tarafından vampir avcısı karakterimize can verilmişti.