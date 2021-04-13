MEB, Yeni Tedbirlere İlişkin Açıklama Paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ramazan ayı boyunca geçerli olacak tedbirlere ilişkin bir basın açıklaması paylaştı. Daha kapsamlı bilgilere yer verilen basın açıklamasında tedbirlerin perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı da belirtildi.

Koronavirüsün vaka sayısının ülkemizde ciddi oranda arttığı son günlerde Ramazan ayı boyunca geçerli olacak tedbirler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağında, şehirlerarası seyahatte, şehiriçi toplu ulaşımda ve birçok konuda düzenleme yapıldığı belirtildi.

Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirler arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini de ilgilendiren kararlar yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarının var olan eğitimlerine devam edeceklerini, bunlar dışındaki tüm eğitim kademelerinde ise uzaktan eğitime geçileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için ayrıntılı bir basın açıklaması paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan basın açıklaması:

Bakanlık tarafından paylaşılan basın açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın sözlerine ek olarak 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere devam edileceği belirtildi. Bakanlık, yeni kararların 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlayacağını da açıkladı.