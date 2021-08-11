MediaTek Dimensity 920 ve Dimensity 810 Duyuruldu

MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte yeni işlemcileri Dimensity 920 ile Dimensity 810'u duyurdu. Orta segment telefonlar için geliştirilen işlemciler, 6 nm mimarisi ile üretim ve 5G desteği gibi bazı ortak özelliklere sahipler. İşlemciler, üçüncü çeyrekte akıllı telefonlarda kullanılıyor olacak.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü işlemcilerle akıllı telefon sektöründeki dengeleri değiştirmeyi başaran MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni işlemci duyurdu. Orta segmentte olan ve "Dimensity 920" ile "Dimensity 810" olarak isimlendirilen işlemciler, orta segment telefonları üst segmente yaklaştıracak gibi görünüyorlar. Peki MediaTek'in yeni işlemcileri kullanıcılara neler sunuyor?

İşlemcilerin ortak özelliklerine baktığımızda, her iki modelde de 5G desteğini görüyoruz. Ayrıca her iki işlemci de 6 nm üretim sürecinden geçerek imal edilmiş durumda. Yapay zeka destekleri, ağ yetenekleri gibi özellikleri açısından da ortak olan işlemciler, bu yılın üçüncü çeyreğinde tüketicilerle tanışma imkanı yakalayacaklar. Ancak MediaTek'in yeni işlemcilerini kullanacak ilk modellerin hangileri olacağı şimdilik bilinmiyor.

MediaTek Dimensity 920'nin sahip olduğu özellikler

Oyun performansı açısından MediaTek Dimensity 900'den yüzde 9 daha iyi olan Dimensity 920, 2,5 GHz'de çalışan ARM Cortex-A78 çekirdekleriyle donatıldı. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı sistemlerine destek veren işlemci, 4K HDR video kodlama ve 108 MP çözünürlük desteği gibi özelliklere sahip. Hem SA hem de NSA desteğine sahip olan Dimensity 920, bir çift SIM'in her ikisi için de 5G bağlantı sunabiliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Süper Hotspot ve HyperEngine 3.0 gibi yeni nesil teknolojiler de bu işlemciyle birlikte kullanılabiliyor.

MediaTek Dimensity 810 ise biraz daha mütevazı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor

Dimensity 810'a baktığımızda, 4 adet ARM Cortex-A76, 4 adet de ARM Cortex-A55 çekirdeğini görüyoruz. PDDR4X RAM ve UFS depolama alanı desteğine sahip olan işlemci, FHD çözünürlük sunan 120 Hz tazeleme oranlı ekranlara uyumluluk sağlıyor. Eş zamanlı kamera kullanımı, 64 MP kamera desteği, yapay zeka gibi özelliklerle donatılan işlemci, HyperEngine 2.0 oyun teknolojisiyle de uyumlu. Bu model, daha çok uygun fiyatlı orta segment telefonlara odaklanacak gibi görünüyor...