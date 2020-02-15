Oppo Reno 3 Pro, Lansmana Sayılı Günler Görüntülendi

Akıllı telefonların özelliklerinin lansmanlardan önce ortaya çıkması, artık hepimizin alıştığı bir durum. Son dönemdeyse özelliklerin yanı sıra telefonlara ait görüntüleri de lansmanlardan önce görmeye başladık. Bu durumla karşılaştığımız son telefonsa OPPO Reno 3 Pro oldu. Gelin telefonun görüntülerine yakından bakalım.

Son yıllarda ürettiği akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren ve yakın zaman önce ülkemizde de resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan akıllı telefon üretici Oppo, bugünlerde 2020 planlarını devreye sokmak için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Corona virüsü nedeniyle iptal edilen MWC 2020'de duyuramayacağı cihazları için ileri bir tarihi işaret eden şirket, 2 Mart itibarıyla orta segmentte konumlandırılacak yeni cihazı Oppo Reno 3 Pro'yu satışa çıkaracak.

Satış işlemlerinin başlaması içinse öncelikle cihazların mağazalara ulaşması gerekiyor. Bu aşamaday telefonların gerçek görüntüleri; mağaza çalışanları ya da bir şekilde bu mağazalardaki telefonları görebilen kişiler tarafından ortaya çıkarılabiliyor. Bu durumun son mağduruysa Oppo Reno 3 Pro oldu.

Oppo Reno 3 Pro, Hindistan'da bir mağazada görüntülendi:

Ortaya çıkan ilk görüntüde Oppo Reno 3 Pro'nun arka tasarımının nasıl olduğu sorusu yanıt buluyor. Cihaz, daha önce belirtildiği gibi dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Kameraların dikey olarak sıralandığı arka panelde kamera modülü dışında alt köşede Oppo logosu yer alıyor.

Oppo Reno 3 Pro'ya ait olduğu belirtilen bir diğer görüntüdeyse cihazın ön tarafına bakış atma fırsatı yakalıyoruz. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi telefon, oldukça ince çerçeveye sahip, delikli bir ekranla gelecek. Bu delikteyse iki adet ön kamera bulunacak.

Görüntülere bakıldığında Oppo Reno 3 Pro, iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak ve bu renkler siyah ve beyaz olacak. Görüntülerde parmak izi okuyucusuna dair bir iz bulunmuyor. Bu da Oppo Reno 3 Pro'nun ekran içine gömülü parmak izi okuyucusuyla geleceğini gösteriyor. Tabii bu bilgileri netleştirmek için 2 Mart tarihini beklememiz gerekecek.