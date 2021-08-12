Microsoft, gerçekleştirdiği bir soru cevap oturumunda milyonlarca kullanıcının endişelendiği bir konuyu açığa kavuşturdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Windows 11'in özel olarak optimize edildiği ve bu optimizasyon sayesinde tasarım özelliklerinin bilgisayar performansını etkilemeyeceği ifade edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bir süredir kullanıcılar tarafından test edilen yeni işletim sistemi Windows 11, en çok da tasarımıyla konuşuldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü, Windows 11'in yarı şeffaf ve ovalleştirilmiş tasarımını beğendiğini söylerken, bazı kullanıcılar ise bu tasarımdan ötürü endişeliydiler. Microsoft, gerçekleştirdiği bir soru cevap oturumunda kullanıcıların endişelerini giderdi.

Ciddi bir kullanıcı kitlesine göre Windows 11'in tasarımı ve yepyeni animasyonları, sistem performansını düşürecekti. Neticede işletim sisteminin görsel özelliklerinin işlenmesi işlemci ve ekran kartları için ekstra yük oluşturacak, bu da bilgisayarların performansının düşmesine neden olacaktı. Microsoft, durumun böyle olmayacağını ifade ediyor.

Yeni tasarımın performansla bir ilgisi yok

Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, tüm kullanıcılar için yüksek performansın önemsendiğine vurgu yapıldı. Windows 11'de de bu durumun ön planda tutulduğunu ve yüksek performans için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Microsoft yetkilileri, yeni tasarımın bilgisayarların performansıyla ilgili olmayacağını ifade ettiler.

Microsoft, Windows 11'deki yeni tasarım özelliklerinin işletim sistemi için özel olarak optimize edildiğini ifade ediyor. Şirket, iddiasına göre bu optimizasyon sayesinde yeni tasarım özelliklerinin bilgisayarları kasmasını önleyecekmiş. Ancak bu iddianın gerçeği ne kadar yansıtacağı, Windows 11'in kararlı sürümünün yayınlanmasıyla belli olacak.