Mercedes-Benz, A ve B serisi otomobillerin üretimini sonlandıracak. Böylece CLA, şirketin giriş seviyesi otomobili olmaya başlayacak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz, geçtiğimiz hafta çok beklenen yeni CLA’yı tanıtmıştı. Bunun ardından şirketin gelecekte modelleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Mercedes yöneticisi Markus Schafer ile konuşan Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre Mercedes-Benz, giriş seviyedeki sevilen otomobilleri olan A ve B serisinin üretimini durdurmayı planlıyor.

CLA, giriş seviye Mercedes olacak

Gelen bilgilere göre şirket, A ve B serisi otomobillerine veda edecek ve giriş seviyesindeki modelleri 7’den 4’e indirecek. A’daki hathback ve sedanın, B’de ise MPV modelin sonlanacağı aktarılmış.

Bu kararla birlikte CLA, şirketin giriş seviye otomobili olarak hayatına devam edecek. Onun yanı sıra CLA Shooting Brake, küçük SUV GLA ve bir diğer küçük SUV GLB modelleri giriş seviye Mercedes-Benz araçlar olarak karşımıza çıkacak.

Mercedes-Benz’in A ve B serisinin üretimini ne zaman sonlandıracağı konusunda henüz bir bilgi yok. Resmî açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.