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637 Beygirlik V8 Motorla Gelen Canavar Mercedes-AMG CLE 646 Tanıtıldı

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Mercedes-Benz’in ultra lüks ve özel üretim markası Mythos’un ikinci modeli olan AMG CLE 646 Spezialanfertigung duyuruldu.

637 Beygirlik V8 Motorla Gelen Canavar Mercedes-AMG CLE 646 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Mercedes-Benz, ultra lüks ve sınırlı sayıda özel üretim otomobiller sunmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirdiği markası Mythos çatısı altında geliştirdiği ikinci modelini resmi olarak duyurdu. Bu model, Mercedes-AMG CLE 53 modeli temel alınarak geliştirilen ve "AMG CLE 646 Spezialanfertigung" olarak geliyor.

Âdeta bir süper coupe olarak nitelendirebileceğimiz otomobil, araba tutkunlarının rüyalarını süsleyecek teknik detaylarla geliyor. Ancak bu performansı yollarda görmek pek mümkün olmayacak; zira Alman üreticinin sadece 30 adet üreteceğini açıkladığı aracın tümü şimdiden satılmış durumda.

İçerikten Görseller

637 Beygirlik V8 Motorla Gelen Canavar Mercedes-AMG CLE 646 Tanıtıldı
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Karşınızda Mercedes-AMG CLE 646

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Aracın kalbinde 637 beygir güç ve 850 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor yer alıyor. Elde edilen bu muazzam güç, dokuz ileri AMG Speedshift şanzıman aracılığıyla tamamen arkadan itişli altyapıya aktarılıyor. Özel olarak geliştirilen ve ses deneyimini zirveye taşıyan yüksek performanslı egzoz sistemi ise Akrapovič iş birliğiyle üretilmiş.

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Arkadan itişli mimariye özel olarak optimize edilmiş kalkış kontrol sistemiyle desteklenen model, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. Aracın 200 km/sa hıza çıkması 11.4 saniye sürerken, 300 km/sa hıza ulaşması ise 36.8 saniye alıyor. Modelin maksimum hızı ise saatte 310 km olarak açıklandı.

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Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, yüksek performans odaklı mimarisine uyum sağlamak adına geniş bir gövde kitiyle donatıldı ve standart CLE 53 modeline göre 6.1 cm daha geniş bir açıklığa kavuştu. Mühendislerin ağırlığı azaltmak amacıyla çamurluklar, ön panjur, yan marşpiyeller, kaput, tavan ve arka tamponda yoğun karbon fiber malzeme kullanması sayesinde araç toplamda 170 kilogram hafifletilerek boş ağırlığı 1.895 kilograma düşürüldü.

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İç mekanda da hafifletme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Mercedes-AMG; arka koltukları, akustik yalıtım malzemelerini ve çeşitli sürüş destek sistemlerini araçtan tamamen çıkardı. Ses sistemi basitleştirilirken konfor öğeleri sınırlandırıldı, kabin içine ultra hafif yarış koltukları ve karbon fiber kapı panelleri eklendi. Hatta arka yan camlar ile arka camda bile ağırlık tasarrufu için polikarbonat malzeme tercih edildi.

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