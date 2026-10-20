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Mercedes, Coupe SUV’ları Rafa Kaldırıp Kaldırmayacağını Açıkladı

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Mercedes, coupe tipindeki SUV otomobillerinden vazgeçip vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Mercedes, Coupe SUV’ları Rafa Kaldırıp Kaldırmayacağını Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Lüks SUV alıcıları arasında coupe SUV modelleri popülaritesini korumaya devam ediyor. Geleneksel SUV pratikliğini daha kıvrımlı ve dinamik bir tasarımla sunan bu araçlar, sürüş dinamikleri açısından da beklentiyi karşılıyor.

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Mercedes-Benz bünyesinde şu an üç farklı coupe SUV ve üç adet dört kapılı "coupe" sedan seçeneği yer alıyordu. Firmanın bu tarz modelleri kaldıracağına dair söylentiler vardı. Ancak gelen yeni bir açıklama bunun doğru olmadığını gösterdi.

İçerikten Görseller

Mercedes, Coupe SUV’ları Rafa Kaldırıp Kaldırmayacağını Açıkladı
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Sadık bir kitlesi olduğu için coupe tipindeki SUV’lardan vazgeçilmeyecek

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2024 yılında Alman gazetesi Handelsblatt tarafından ortaya atılan haberlerde, markanın model yelpazesini sadeleştirmek adına GLC Coupe ve GLE Coupe üretimine son verebileceği iddia edilmişti. Ancak Mercedes-Benz Ürün Stratejisi ve Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Christoph Starzynski, Motor1'e yaptığı açıklamada durumu netleştirdi.

Starzynski, coupe modellerine sadık ve oldukça güçlü bir hayran kitlesi olduğunu dile getirerek araçların sunduğu geniş iç hacim ile sportif sürüş karakterinin kullanıcıları cezbettiğini vurguladı. Yeni jenerasyon GLC altyapısını temel alan bir GLC Coupe henüz karşımıza çıkmamış olsa da 2027 Mercedes-Benz GLE Coupe modelinin dönüşü, bu niş segmentin pazarda hâlâ güçlü karşılığı olduğunu kanıtlıyor. Giriş seviyesi olan GLE 350 paketinden yüksek performanslı AMG 53 ve AMG 63 seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze tüketicilere sunulmaya devam ediyor.

Lüks segmentteki rakip markalar da bu pazardan çekilme niyetinde değil. Audi, portföyünde Q5 Sportback ve Q8 modellerini tutarken; BMW, Genesis ve Porsche de popüler SUV modellerinin coupe versiyonlarını satmayı sürdürüyor. Hatta Porsche, Cayenne modelinin hemen hemen her varyasyonunda -elektrikli versiyon dahil- coupe seçeneğini müşterilerine sunuyor.

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