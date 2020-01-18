Marco Polo Kamp Karavanı, Kamplara Yeni Bir Boyut Getiriyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, kamp severler için yepyeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Mercedes, yeni tanıttığı Marco Polo kamp karavanına ekleyeceği MBAC adlı arayüz ile kullanıcılara büyük rahatlıklar sunacak.

Alman otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden Daimler, Mercedes-Benz Marco Polo modeli kamp karavanını bu hafta gerçekleşen 2020 Caravan Motor and Tourism (CMT) etkinliğinde tanıtmıştı. Karavanın sahip olduğu üst düzey Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) arayüz modülü sayesinde kullanıcılar, aracın birçok özelliğini akıllı telefonlarından faydalanarak kullanabiliyorlar. Arayüzün kullanıcılara sunduğu birçok kolaylık bulunuyor ve Mercedes, Marco Polo aracıyla kamp sevdalılarına yepyeni deneyimler yaşatmayı umut ediyor.

Gelin, MBAC’nin sağladığı özellikleri daha yakından inceleyelim:

Temiz su ve gri su depolarını kontrol edebilirsiniz.

Yedek bataryanın şarj seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Yedek ısıtıcının seviyesini kontrol edebilir, geceleri sıcaklığı düşürmek istediğinizde zamanlayıcı kurabilirsiniz.

Soğutucu kutunun ısısını kontrol edebilirsiniz.

Elektrikle çalışan açılır tavanı açıp kapatabilir, yukarı veya aşağı doğru hareket ettirebilirsiniz.

Ses sistemine dair bütün özellikleri kontrol edebilirsiniz.

Karavanın içindeki ışıkların parlaklıklarını ve tonlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Karavanın içerisinde de 10,25 inç boyunda dokunmatik ekran bulunuyor:

Karavanın içinde yer alan dokunmatik ekran da yukarıda bahsettiğimiz bütün özellikleri kontrol edebiliyor. Buna ek olarak, Mercedes’in araçlarına eklediği ‘Mercedes me connect’ hizmeti sayesinde de navigasyon ve multimedia özelliklerinden yararlanmak mümkün.

MBAC, 2020 yılının ilkbahar mevsimine yakın bir zamanda Marco Polo karavanların bir parçası haline gelecek:

Mercedes-Benz Vans’de Pazarlama Müdürü olan Klaus Maier, “2020 yılında Marco Polo kamp karavanlarına eklenecek olan MBAC özelliği, araçların standart bir özelliği haline gelecek. Araçlara eklenen bu teknoloji sayesinde kamp hayranlarına yepyeni bir rahatlık sunacağız. Böylece, yenilikçi adımlar atarak bu alanda lider olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Mercedes Benz Marco Polo kamp karavanı hakkında sizin düşünceleriniz neler? Hayalinizdeki kampta Marco Polo aracını yanınızda ister miydiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.