Merkez Bankası Başkanı'ndan 500 TL'lik Banknot Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz gün ortaya atılan 500 TL'lik banknot ve 5 TL madeni para iddiaları hakkında açıklama yaptı. Kavcıoğlu, böyle bir hazırlığın söz konusu olmadığını paylaştı.

Türk Lirası’nın değeri giderek düşerken ve enflasyonla tüm fiyatlar yükselmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde 500 TL’lik banknotlar ve 5 TL’lik madeni paralar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu tarafından ortaya atılan iddiaya göre Türkiye’de 500 TL banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başlamıştı.

Bu iddiayla ilgili Merkez Bankası’dan bugüne kadar bir açıklama gelmezken, bugün yayımlanan enflasyon raporuyla konuya ilişkin ilk açıklama da geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinin iki kat arttığı yılın ikinci enflasyon raporuna ilişkin yaptığı sunumda iddiayı yalandı.

"Böyle bir hazırlığımız yok"

“Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir Tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir hazırlığımız yok.”

İddiayı ortaya atan Şenol Babuşçu da Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamasına tepkili bir şekilde cevap verdi. Şenol Babuşçu’nun verdiği cevap şu şekildeydi: