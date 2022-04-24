500 TL'lik Banknotların Hazırlandığı İddia Edildi

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdürü Yardımcısı Şenol Babuşçu, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda uzun zamandır gündemde olan bir konuyla ilgili konuştu. Babuşçu, 500 TL'lik banknotların ve 5 TL'lik madeni paraların hazırlandığını iddia etti.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye, son günlerde büyük ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Yüksek enflasyon ve dolar kuru gibi sebeplerden dolayı yaşanan kriz; alım gücünün ciddi bir şekilde düşmesine, birçok sektörde fiyat artışlarının yaşanmasına ve vatandaşların büyük zorluklarla karşı karşıya gelmesine neden oluyor.

Yaşananlar sebebiyle Türk Lirası'nın ciddi bir şekilde değer kaybettiği de bilinen bir gerçek. Hatta bu durum o kadar ileri bir seviyeye ulaşmıştı ki bundan birkaç ay önce TL’nin Bitcoin’den daha oynak olduğu bile ifade edilmişti. İşte bu sebeple birçok kişi artık 500 TL’lik banknotların çıkması gerektiğini düşünüyordu. Şimdi de bu konuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların hazırlandığı iddia edildi

Para birimimiz tarihi seviyelerde değer kaybı yaşarken Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdürü Yardımcısı Şenol Babuşçu’dan bir iddia geldi. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Babuşçu, uzun zamandır gündeme gelen 500 TL’lik banknot ile ilgili konuştu ve hazırlıklara başlandığını iddia etti. Babuşçu ayrıca 5 TL’lik madeni paraların da hazırlandığını aktardı.

Eski Genel Müdürü Yardımcısının paylaşımında geçen ifadeler ise şu şekildeydi: “500’lük baknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı…” Tahmin edebileceğiniz gibi bu paylaşım herkesin diline dolaştı ve “Merkez Bankası 500 TL’lik banknotlar üzerinde mi çalışıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Babuşçu’nun paylaşımının şimdilik bir iddia olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Türkiye’de para basma yetkisine sahip olan tek kurum olan Merkez Bankası’nın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıp yapmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki, sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paralar çıkmalı mı?