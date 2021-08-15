Messi’nin PSG’ye Transferi Jeff Bezos’u da Zenginleştirecek

Barcelona’da yıllarını harcayan Messi, ani bir şekilde PSG’ye transfer oldu. Bu transferden kazançlı çıkacak isimlerden biriyse Jeff Bezos. Peki, Jeff Bezos nasıl oluyor da Messi sayesinde cebini daha da genişletme şansına sahip oluyor?

Futbol dünyasını takip eden ya da etmeyen herkes, geçtiğimiz hafta sürpriz bir haberle bu dünyayı takip etti. Yıllardır Barcelona forması giyen Lionel Messi, anlaşmazlık sonucunda yuvasından ayrılma kararı aldı. Messi’nin 10 numara formayı bırakarak farklı bir forma numarasını taşıyacağı yeni takımıysa son yılların en başarılı isimlerinden Paris Saint-Germain oldu.

Paris Saint-Germain ile bir yılı opsiyonlu toplam 3 yıllık sözleşme imzalayan Messi, forma giydiği her yıl için 40 milyon Euro kazanacak. Messi, yeni takımında Sergio Ramos, Angel Di Maria, Neymar Jr ve Kylian Mbappe gibi dev isimlerle bir arada bulunacak. Tabii Messi’nin birçok kişi için böylesine bir ‘rüya takıma’ girmiş olması, Paris Saint-Germain maçlarının da çok izleneceği anlamına geliyor. Bu durumsa beraberinde bir zincir oluşturuyor. Peki, zincirin en sonunda kim var dersiniz? Zengin gülüşünü yediğimiz abimiz Jeff Bezos.

Yine nasıl bu abimize varmayı başardık?

Zincirin en ucunda Jeff Bezos’un olması, geçtiğimiz hafta yapılan yatırıma bağlanıyor. Amazon’un video akış hizmeti Prime Video, Paris Saint-Germain’in boy gösterdiği Fransa birinci ligi Ligue 1’in yayın haklarını satın aldı. Yapılan anlaşmaya göre Amazon, lig maçlarının %80’ini Le Pass Ligue 1 isimli kanalda yayınlayacak. Her sezon başında 250 milyon Euro ödeme yapacak.

Amazon, bu anlaşma kapsamında her yıl yaklaşık 300 Fransa ligi maçı yayınlayabilecek. Bu maçların arasında da elbette yeni transferi gerçekleştirilen Messi’nin de içinde bulunduğu rüya takımın maçları da yer alacak. Doğal olarak futbol hayranları da Messi’yi ve takımındaki diğer yıldızları beraber izlemek için Amazon’a her ay düzenli olarak abonelik ücreti ödeyecek.

‘İyi de Jeff Bezos artık Amazon CEO’su değil ki!’ demeyelim:

Evet, Jeff Bezos, yakın zamanda kurucusu olduğu Amazon’un CEO’luğunu Andrew Jassy’ye devretti. Fakat şöyle bir gerçek var: Bezos’un şirketteki görevini bırakması, şirketle ilişiğinin tamamen kesildiği anlamına gelmiyor. Jeff Bezos, Amazon’un hissedarları arasında en üst sırada yer alıyor. Yani Bezos, Amazon’da en büyük paya sahip olan isim.

Paylaşılan son verilere göre Bezos, şirketin %11,1’lik payına sahip. Bu da Jeff Bezos’un Amazon’un elde ettiği tüm gelirlerden %11,1’lik bir pay aldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla Prime Video’ya Messi’yi izlemek için abone olacakların parasının %11,1’lik kısmının da Jeff Bezos’a gittiğini söyleyebiliriz. Hiç de fena para değil gibi..