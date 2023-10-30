Instagram, kullanıcıların kendi yapay zekâ arkadaşlarını oluşturabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen bu araç, yapay zekâ modelinin etnik kökeninden kişiliğine kadar tüm özelliklerini sizin belirlemenizi sağlayacak.

Instagram, yapay zekâ özellikleriyle dolu bir uygulama olma yolunda ilerliyor. Meta, geçtiğimiz aylarda platforma yapay zekâ asistanı ve farklı kişiliklere sahip modellerin geleceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz ay ise yapay zekâyla çıkartma oluşturmayı sağlayan bir özellik kullanıma sunulmuştu.

Bugün ise platformun bazı kullanıcıları mutlu edecek ve Instagram’ı oldukça ilginç bir yere çevirecek yepyeni bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre Instagram, yakında kullanıcıların kendilerine bir yapay zekâ arkadaşı oluşturmasına izin verecek.

Kullanıcılar, yapay zekânın cinsiyetini, yaşını, kişiliğini ve hatta etnik kökenini belirleyebilecek

Özellik, ilk olarak mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi, özellikten ekran görüntülerini de paylaştı. Görüntülerden, kullanıcıların kendi yapay zekâ modelini oluşturabileceği ve onunla sohbet edebileceği görüldü.

Yapay zekâ arkadaşını özelleştirmek de mümkün olacak. Ekran görüntüleri, kendi yapay zekâ modelinizin cinsiyetini, yaşını (genç, yetişkin ve yaşlı) ve hatta etnik kökenini bile seçebileceğinizi gösteriyor. Bunun yanı sıra pragmatik, yaratıcı, coşkulu ve daha birçok seçenekten oluşan kişilik özellikleri de eklenebilecek.

Özelleştirme seçenekleri bunlarla sınırlı değil. Modelin ilgi alanlarını, sizin için oluşturulan avatarlar arasından avatarını ve ismini de seçebileceksiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra da onunla sohbet etmek mümkün olacak gibi görünüyor.

Instagram’ın yapay zekâ arkadaş özelliği henüz test aşamasında. Platformun ne zaman kullanıma sunacağını bilemiyoruz. Ancak eylülde resmen duyurulan yapay zekâ asistanı gibi özellikler bile hâlen uygulamaya eklenmedi. O yüzden bu özelliğin gelmesine muhtemelen daha çok süre var. Ancak geldiğinde Instagram’ı bir fotoğraf ve video paylaşma uygulamasından çok daha farklı bir şeye dönüştüreceğini tahmin etmek yanlış olmaz.