Meta, EssilorLuxottica ile birlikte geliştirdikleri ikinci nesil akıllı gözlüklere yenilerini ekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca akıllı gözlüklere yeni özellikler geliyor.

Akıllı gözlükler pazarında Meta, sessiz sedasız şekilde büyümeye devam ediyor. Firmadan gelen açıklamaya göre ikinci nesil akıllı gözlükler, "firmanın üretebildiğinden daha hızlı şekilde" satılmaya devam ediyor. Meta şimdi Ray-Ban Meta akıllı gözlük koleksiyonunu genişleteceğini ve yeni özellikler sunacağını açıkladı.

Bu modeller arasında daha vintage görünümlü Skyler çerçeveler, daha küçük köprüye sahip Headliner çerçeveler gibi seçenekler de artık tüketicilerin beğenisine açılmış durumda. ray-ban.com üzerinden seçilebilecek farklı cam ve çerçevelerle yüzlerce farklı kombinasyon oluşturulabiliyor. Yeni gözlükler Avrupa'dan, ABD'den, Kanada'dan ve Avustralya'dan satın alımlara açık. Ayrıca Miami 2024 için özel bir Scuderia Ferrari gözlük de üretilecek.

Meta Ray-Ban gözlüklere yeni özellikler de geliyor

Meta, yeni akıllı gözlük özelliklerini de duyurmayı ihmal etmedi. Bu özelliklerden ilki, WhatsApp'taki ve Messenger'daki görüntülü aramalarda eller serbest olarak görülen kısmı paylaşma özelliği olacak. Yani markete gittiniz, arayıp eşinize "İstediğin elma suyu hangisiydi?" sorusunu sorduğunuzda siz ne görüyorsanız onlar da ekranda onu görecek. Gözlüklerin üzerinde 12 MP kamera bulunduğunu hatırlatalım.

ABD ve Kanada'da ise Meta AI özellikleri akıllı gözlüklerde kullanılabilecek. Sesli kontrol ile kullanılan gözlük, sorulara gerçek zamanlı bilgilerle cevap verebilecek. Firma çoklu yapay zekâ özelliklerini Aralık 2023'ten bu yana test ettiğini belirtiyor. Bilmediğimiz dildeki yazıları ya da tabelaları gözlükler çevirebiliyor.