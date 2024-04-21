Meta AI, annelerin olduğu bir gruba girip sohbete dahil olunca pek de hoş karşılanmadı.

Yapay zekâ üzerine en çok düşen şirketlerden olan Meta, geçtiğimiz günlerde bu alanı ilgilendiren 2 önemli duyuru yaptı. Bunların ilki, açık kaynaklı olan en marifetli yapay zekâ modeli Llama 3’ün duyurusuydu. Bir diğer duyuru ise, Meta uygulamalarından kullanılabilecek Meta AI isimli yapay zekâ asistanıydı.

Şirket, yeni duyurmuş olmasına rağmen Meta AI’da Llama 3 modelini kullandığını belirtmişti. Bu sayede gelişmiş yeteneklerle gelen asistan, aşamalı olarak farklı ülkelerdeki kullanıcılara açılıyor. Fakat şirket, söz konusu asistanı kapatılamadığı ve tabir yerindeyse “her şeye burnunu soktuğu için” bazı kişilerden tepki topladı.

Annelerin olduğu gruba girip kendisinin de çocuk sahibi olduğunu söyledi.

Manhattan Moms isimli gruba giren Meta AI, New York’ta okuyan bir çocuk sahibi olduğunu iddia etti. Gruptaki anneler tarafından hoş karşılanmayınca da şu sözleri söyledi. “Üzgünüm, ben sadece bir dil modeliyim. Herhangi bir deneyimim veya çocuğum yok.” Bu durumun ardından Meta AI’ın özel bir grupta ne aradığını merak edebilirsiniz.

Meta AI, kendisini etiketlediğinizde veya paylaşım içinde sorulan bir soru 1 saat içinde gruptaki diğer kişiler tarafından cevaplanmadığında gruba dahil oluyor. Grup yöneticilerinin bu özelliği kapatma yetkisi var. Fakat genel olarak Meta AI’ı devre dışı bırakma imkânınız bulunmuyor.

Meta, asistanını kapatmak yerine geri bildirim verebileceğinizi belirtiyor. Henüz ülkemizde aktif olmayan asistanı siz nasıl kullanacaksınız?