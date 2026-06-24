Meta, uygun fiyatlı yepyeni bir akıllı gözlük tanıttı. Gözlükler, tamamen Meta'nın kendi markası altındaki ürünleri olarak geliyor ve Ray-Ban gibi iş birliği içermiyor.

Akıllı gözlük deyince akla gelen ilk firma şüphesiz Meta’dır. Şirket, Ray-Ban iş birliğiyle sunduğu gözlüklerle bu kategoride lider markalardan biri hâline gelmişti. Ancak Meta Ray-Ban gözlükler, yüksek fiyatlarıyla her kullanıcıya hitap etmiyordu. Şimdi ise bunu değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Meta, tamamen kendi markası altında konumlandırılan ve herhangi bir iş birliği içermeyen uygun fiyatlı “Meta Glasses” isimli yeni akıllı gözlüklerini tanıttı. Bu gözlükler, çok daha uygun fiyatıyla daha fazla kullanıcı tarafından erişilebilir olacak.

Meta Glasses neler sunuyor?

Kendi markası altında konumlansa da gözlük geliştirilirken EssilorLuxottica isimli firma ile birlikte çalışıldı. Cihaz, ekranı olmayan kamera odaklı gözlükler olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 3 farklı çerçeve tasarımı var. Adventurer isimli versiyon 2 farklı boyutta standart kare bir çerçeveyle, Fury versiyon ise daha kalın ve ağır yapısıyla dikkat çekiyor. Starfire versiyon ise Kylie Jenner ile birlikte tasarlanan daha pahalı ince oval tasarımla geliyor.

Teknik detaylarına baktığımızda cihazın Meta’nın mevcut akıllı gözlükleriyle benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Bir ekran yok. Bunun yerine mikrofon ve kamera odaklı. Gözlükler ile görüntü kaydı alabiliyorsunuz, sesli komutlar verebiliyorsunuz. Rüzgâr gürültüsü azaltma, açık hoparlörler ve çoklu mikrofonları var. Pil ömrü ise 8 saate kadar çıkıyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 40 saat daha artıyor.

Meta yapay zekâ alanında öne çıkan bir firma. Bu yüzden gözlüklere de bu teknolojilerin entegre edildiğini görüyoruz. Firmanın Muse Spark modeline, cihaza eklenen bir düğme yoluyla erişmek mümkün. Kullanıcılar, asistanı etkinleştirerek baktıkları şeyler hakkında sorular sorabiliyor, konuşmaları gerçek zamanlı olarak 14 dilde çevirebiliyor, görüntü yakalayabiliyor. Ayrıca ellerinizi kullanmadan görüntü almayı kolaylaştıran seri çekim modu ve ses tabanlı navigasyon gibi özellikleri de var.

Meta Glasses’ın Adventurer ve Fury versiyonları Ray-Ban’lardan 80 dolar daha ucuza denk gelen 299 dolara satışa çıktı. Starfire versiyon ise 399 dolara satılacak. Bu fiyatlarla çok daha sayıda kullanıcıya hitap edeceğini söylemek mümkün.