Meta, yapay zeka asistanı Meta AI'ı bağımsız bir uygulama olarak sunmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamanın 2025'in ikinci çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Meta'nın yapay zekâ asistanı Meta AI’ı bağımsız bir uygulama haline getirerek daha geniş kitlelere ulaştırmayı planladığı ortaya çıktı.

Meta, şu anda yalnızca Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi platformlarda sunulan yapay zekâ asistanını, ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerine doğrudan meydan okuyacak şekilde ayrı bir uygulama olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Meta AI için bağımsız uygulama ve abonelik modeli gündemde

Meta AI, Eylül 2023’ten bu yana Meta’nın ekosisteminde yer alıyor. Şirketin planlarına göre, 2025’in ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen bağımsız uygulama, kullanıcıların Meta hesaplarıyla giriş yapmasına ve daha özelleştirilmiş bir deneyim yaşamasına imkan tanıyacak. Yeni uygulama, sohbetleri düzenleme, gelişmiş kişiselleştirme ve daha fazla etkileşim imkanı sunacak. Bununla birlikte Meta'nın Meta AI’a yönelik ücretli bir abonelik modelini de değerlendirdiği belirtildi. Henüz fiyatlandırma ve ek özellikler açıklanmamış olsa da bu modelin daha fazla kişiselleştirme seçenekleri içerebileceği paylaşıldı.

Şirketin yapay zekâ stratejisi sadece uygulamayla sınırlı değil. CEO Mark Zuckerberg, Meta’yı yapay zekâ alanında lider bir oyuncu haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Llama gibi açık kaynaklı yapay zeka modelleri geliştirilmeye devam ediyor. Aynı zamanda Meta AI’ın kullanıcıların ihtiyaçlarına özel yanıt verebilmesini sağlayacak “hafıza” özelliğinin genişletilmesi planlandığı açıklandı.

Meta, yapay zekâ alanındaki çalışmalarını ve yeni projelerini duyurmak amacıyla ilk kez bir geliştirici konferansı düzenleyecek. LlamaCon adı verilen etkinlik, 29 Nisan’da gerçekleşecek ve şirketin yapay zekâ stratejisiyle ilgili detayların paylaşılacağı bir platform olacak. Konferansta, Meta AI ve Llama modellerine yönelik yeni gelişmelerin ele alınması bekleniyor.