Dünya rock müzik tarihine damgasını vurmuş en büyük gruplardan bir tanesi olan Metallica, 1980’lerde kurulmuş ve bugün gerçek bir müzik efsanesi haline gelmiştir. Tarihi boyunca müzik dünyasının pek çok ilkine de imza atan Metallica hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere gelin yakından bakalım.

İnsanlık, kendini bildi bileli müzik yapıyor. Uzun yıllar müzik denilince herkesin aklına benzer şeyler geliyordu, ta ki 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar. Birkaç on yıllık dönemde müzikte yaşanan değişim, tüm tarih boyunca değişiminden kat be kat fazladır. Bu dönemde sayısız yeni müzik türü ve sayısız müzik grubu ortaya çıktı. İşte bunlardan bir tanesi de bugün bir efsane olarak andığımız Metallica grubudur.

Metallica, kelimenin tam anlamıyla rock müzik tarihine damgasını vurdu. Heavy metal türünde yaptıkları müziğin hızına ayak uydurması zor agresif yapısı, o dönem gençlerin aklını aldı. Yalnızca o dönem değil, bugün bile Metallica demek kulağınızdan gelen ritimler ile başka bir dünyaya geçmek demektir. Gelin Metallica’nın kuruluşundan günümüze kadar başlarına gelen ilginç olaylara yakından bakalım.

Metallica hakkında bilgiler:

Metallica efsanesi bir gazete ilanı ile başladı.

Grubun ilk albümünün adı sansüre uğradı.

Master of Puppets ile Metallica patlamasını yaşadı.

Cliff Burton'ın ölümü sonrası grup dağılma kararı almıştı.

Açtıkları bir dava yüzünden grubun albümleri sokakta yakıldı.

Jason Newsted’i kovan James Hetfield oldu.

Metallica doymadı Grammy Ödülü almaya.

Dünyanın her yerinde konser vermiş tek müzik grubudur.

Dünyanın en çok albüm satan isimlerinden bir tanesi.

Metallica efsanesi bir gazete ilanı ile başladı:

O zaman genç bir müzisyen olan Lars Ulrich, bir müzik grubu kurmak istedi ve 1981 yılının sonlarında The Recycler isimli gazeteye şu ilanı verdi: "Davulcu; Tygers of Pan Tang, Diamond Head ve Iron Maiden çalan birilerini arıyor". İlana ilk cevap veren James Hetfield oldu. Daha sonra gruba Dave Mustaine ve Ron McGovney dahil oldu ama Mustaine ayrılınca yerini Kirk Hammett, McGovney ayrılınca ise yerini Cliff Burton aldı.

Grubun adını koyan kişi de Lars Ulrich’tir. o Dönem arkadaşı Ron Quintana bir dergi çıkarma planları yapıyordu. Aklında iki isim vardı; Metal Mania ve Metallica. Ulrich ona Metal Mania adının harika olduğunu söyledi çünkü Metallica adının kendi grubu için efsane olduğunu düşünmüştü. James Hetfield da grubun logosunu hazırladı ve resmen Metallica kurulmuş oldu.

Grubun ilk albümünün adı sansüre uğradı:

1981 yılında toplanan Metallica grubu hemen çalışmalara başladı ve 1983 yılında on şarkıdan oluşan ilk albümleri olan Kill 'Em All'u çıkarttılar. Aslında albüm adı olarak Metal Up Your Ass: Easters Cancelled, Bodys Been Found ismini planlamışlardı. Fakat albüm şirketi zaten heavy metal yapan grubun bir de bu kadar sert bir adla piyasaya çıkmasının olumsuz bir hava yaratacağını söyleyerek değiştirilmesini istediler. Cliff Burton rahatsız olsa bile kabul etti ve şirket yöneticilerine ithafen albümün adını Kill 'Em All olarak değiştirdi. Albüm çok başarılı olmasa bile grubun tanınmasını sağladı.

Metallica, o unutulmaz şarkısı Master of Puppets ile patlamasını yaşadı:

Kill 'Em All sonrası Ride the Lightning albümünü çıkaran Metallica, Elektra Records ile anlaştıktan sonra 1986 yılında Master of Puppets albümünü çıkarttı. Hiçbir reklam yapmadan bu albüm milyonlarca sattı ve eleştirmenlerin büyük beğenisini kazandı. En çok dinlenenlerde 200. sıradayken 29. sıraya yükseldiler. Orion şarkısı albümün en beğenilen şarkısı oldu. Bu albüm ile birlikte Metallica için yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Grubun 24 yaşındaki bas gitarcısı Cliff Burton'ın ölümü sonrası dağılma kararı aldılar:

Grup üyelerine göre Metallica’yı Metallica yapan kişi basçı Cliff Burton’dı. Kendisi 1986 yılında, henüz 24 yaşındayken Avrupa turnesinin İsveç ayağında otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinde efsane şarkısı Orion çalındı ve külleri Bay Area’nın farklı noktaların saçıldı. Bu korkunç durum herkesi etkilemişti ve grup dağılma kararı aldı. Fakat Cliff Burton'ın ailesi bu karara karşı çıktı ve grubun Cliff için çalmaya devam etmesini istedi. Grubun yeni basçısı Jason Newsted oldu.

Açtıkları bir dava yüzünden grubun albümleri sokakta yakıldı:

Metallica, 2000 yapımı Mission: Impossible II filmi için I Disappear isimli bir soundtrack yaptılar. Fakat şarkı henüz yayınlanmadan sızmış ve Napster isimli program üzerinden dağıtılmıştı. Tam 300 bin kişinin şarkıyı indirdiğini gören ekip hemen bir dava açtılar ve şarkıyı indiren herkesin hesabını kapatıp program sahiplerinin ceza almasını sağladılar. Bu olay inanılmaz bir tepki topladı. Metallica hayranları sokağa çıktı ve binlerce Metallica albümü protesto amacıyla yakıldı. Lars Ulrich sonraki yıllarda bu yaptıklarının aptalca olduğunu söylemiştir.

Jason Newsted’i kovan James Hetfield oldu:

Rock müzik gruplarının kaderidir, kadro sürekli değişir. Cliff Burton'ın ölümü sonrası ekibe dahil olan Jason Newsted, kadrodan ayrılan son isim oldu. Açıklamasında artık bu temponun yorucu olduğunu söylemişti ancak söylenenlere göre James Hetfield onun başka projeler yapmasından rahatsız olduğu için ayrılmasını istemişti. Sonuç olarak onun yerine 2003 yılında Robert Trujillo dahil oldu ve Metallica, bugün hala devam eden kadrosuna ulaştı.

Metallica doymadı Grammy Ödülü almaya:

Popüler kültür ile pek uyumlu bir müzik tarzları olmamasına rağmen Metallica, Amerikan müzik endüstrisini domine eden Grammy Müzik Ödülleri tarafından pek çok kez onurlandırıldı. İlk kez 1990 yılında En İyi Metal Performansı dalında Grammy Ödülü’ne layık görülen Metallica, sonraki yıllarda En İyi Rock Şarkısı, En İyi Hard Rock Performansı, En İyi Enstrümantal Rock Performansı, En İyi Uzun Müzik Videosu gibi pek çok farklı kategoride 9 Grammy Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyanın her yerinde konser vermiş tek müzik grubudur:

Bugüne kadar 11 stüdyo albümüne, 8 canlı albüme, 3 EP’ye, 43 müzik videosuna ve 44 single parçaya imza atan grup 60 ülkede 1700’den fazla konser verdi. Buna benzer istatistikleri başka gruplarda da görebiliyoruz ama Metallica, Antarktika dahil her yerde konser vermiştir. 2013 yılında grup, Antartika’da bulunan Arjantin Antarktika Üssü Carlini helikopter pistinde Freeze 'Em All isimli bir konser verdi yaklaşık 120 kişinin karşısına çıktı. Böylece Metallica, 7 kıtada da konser veren tek müzik grubu olarak adını tarihe yazdı.

Dünyanın en çok albüm satan isimlerinden bir tanesi:

2016 yılında çıkardıkları Hardwired... to Self-Destruct albümü sonrası açıklanan rakamlara göre Metallica, dünya çapında 125 milyondan fazla albüm satarak dünyanın en çok albüm satan müzisyenleri arasına adını yazdırdı. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan albüm sayısı bile yaklaşık 67 milyondu. O günden sonraki albümler dijital mecralarda sunulduğu için sayılar kesin değil ama bugün bile hala Metallica’nın en çok dinlenen müzik gruplarından biri olduğunu söylemek için kahin olmaya gerek yok.

Dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran heavy metal grubu Metallica hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz sıra dışı bilgilerden bahsettik. Favori Metallica şarkınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.