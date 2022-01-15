Metaverse’te Karşınıza Gelebilecek İş İmkânlarını Sıraladık

Sanal gerçekliğin, artırılmış gerçekliğin ve karıştırılmış gerçekliğin tamamını içinde barındıran 'aşırı gerçeklik', bir diğer adıyla Metaverse, internetin geleceği konumunda. Gelecekte Metaverse’de ne gibi iş imkanları doğabilir diyorsanız gelin sizi şöyle alalım.

2016 yılında Pokemon GO’nın dünyayı nasıl kasıp kavurduğunu hatırlıyor musunuz? İnsanlık olarak artırılmış gerçekliğin nasıl bir şey olduğunu ilk o zaman görmüştük. Pokemon GO, pek üzerine koyarak ilerleyemedi ancak günümüze geldiğimizde Facebook/Meta'nın yarattığı Metaverse bunu başaracak gibi.

Bu kadar çok teknoloji devinin bu tür yatırımları, biz beğensek de beğenmesek de yakında tamamen çalışan bir Metaverse’ü görmemiz ve insanlık olarak bunu deneyimlememiz çok olası. Bu işin geleceğini düşünürken kendi kendinize "Metaverse ne tür iş imkanları doğurabilir?" Bu konuyla ilgili ufak bir araştırma yaparak Metaverse’ün gelecekteki iş imkanlarını sizler için bir araya getirdik.

Metaverse üzerinde doğacak 7 iş imkanı:

Dijital moda tasarımcısı

Dijital sözleşme avukatı

Metaverse tur rehberi

Ekosistem geliştirici

Metaverse etkinlik koordinatörü

Metaverse evren tasarımcısı

Metaverse güvenlik uzmanı

Dijital moda tasarımcısı

Dijital moda tasarımcılarının amacı, giysilerin özelliklerini sanal bir ortamda tasarlamak, sergilemek ve test etmektir. Vücut tarayıcısı ile hangi dijital modellerin oluşturulduğuna bağlı olarak bir kişinin sanal bir 3 boyutlu kopyasını oluşturur. Malzeme olarak elbisenin tüm özelliklerini (yoğunluk, doku, desen) alır ve giysi üretim teknolojisinin kullanımıyla sanal bir ortamda 'dikilir'.

Bu tür tasarımlar, çevrimiçi alışveriş ve tüm moda endüstrisi üzerinde büyük etkisi olacak özel seri üretime izin verir. Metaverse üzerinde bunun çok yaygın olacağını tahmin etmek pek zor olmasa gerek yok. Dijital moda tasarımcısı olabilmek için tasarım ve modelleme, malzeme bilimi ve üretim teknolojisi, ergonomi ve antropometri gibi becerilerin yanı sıra özel yazılım ve ekipman kullanımı bilgisi gerektirecek.

Dijital sözleşme avukatı

Sözleşme avukatları, sözleşmelerin oluşturulması, müzakere edilmesi ve uygulanması ile ilgili yasal konularla ilgilenme konusunda uzmanlaşmıştır ve bazen bir sözleşme yapan taraflar daha sonra bu sözleşmenin nasıl yorumlanması veya uygulanması gerektiği konusunda anlaşamadıklarında davaya dahil olurlar.

Metaverse’de de dijital alanda bilgiye sahip olan sözleşme avukatlarına ihtiyaç duyulacak. Metaverse avukatlarının ekstradan dijital hakları da bilmeleri gerekecek. Bu sözleşmeler bir şirketle çalışan arasında, bir kiracı ile ev sahibi arasında, bir araba satıcısı ile müşteri arasında olabilir. Dijital sözleşme avukatı olabilmek için ekstra bir ihtiyaç yok, gerçek hayattaki gibi hukuk fakültesi diplomasına ihtiyacınız olacak.

Metaverse tur rehberi

Bildiğiniz gibi Metaverse, sanal bir ortam. Fiziksel olarak seyahat edemediğiniz bu ortamdaki evrenleri ve dünyaları sanal olarak gezeceksiniz. Aynı gerçek dünyada olduğu gibi Metaverse’de de turistik ve görülmeye değer mekanlar olacak. Tabii yine gerçek hayatta olduğu gibi Metaverse’ü de gezdirecek bir tur rehberine ihtiyaç duyulacak.

Metaverse’deki tur rehberleri, iş sahibi oldukları bölgeyi avuçlarının içi gibi bilmeli ve sanal gerçeklik gözlükleriyle uzun süre geçireceğinden onlara dayanıklı olmalı ve birçok dil bilmeli. Aynı gerçek hayattaki tur rehberleri gibi.

Ekosistem geliştirici

Metaverse’ün kendi kendine gelmeyeceği aşikar. Metaverse’ün etrafında geliştirilebilmesi için bir ekosistem oluşturulması gerekiyor. Sensörler, veriler, güç kaynakları, işlemler, kurallar, kanunlar, topluluklar derken dünyanın hali hazırda ne kadar karmaşık olduğunun farkına varıyor ve bunu dijitalleştirmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Bir ekosistem geliştiricisi, en ufağından en büyüğüne kadar bütün bu sistem çarklarının sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayarak Metaverse’de bir ekosistem inşa edecek. Bir ekosistem geliştiricisi hem çok küçük hem de çok büyük düşünebilmeli. Bu yüzden kendisinin bir ekibi olmalı.

Bir Metaverse müşterisinin sanal öğelerini farklı deneyimlerde kullanabilmesini sağlamak için odaklanmaları gereken önemli bir şey birlikte çalışabilirliktir. Peki Ekosistem Geliştiricisi olmak için ne yapmanız gerekiyor? Hükümet/lobicilik deneyimi ve gelişen metaverse endüstrisine ilişkin keskin bir anlayışa sahip olmanız gerekiyor.

Metaverse etkinlik koordinatörü

Çalışan bir Metaverse’de şirketler adına tüm fonksiyonların ve etkinliklerin planlarını kurabilecek bir etkinlik koordinatörüne ihtiyaç olacak. Hali hazırda bu insanlar günümüzde çok fazla maaş alıyor. Bu mesleğin dijital versiyonu ise gerçek hayattakinden biraz daha farklı becerilere ve gerekliliklere ihtiyaç doğurabilir.

Bu meslek o kadar ilgi çekici gözükmeyebilir ancak bir otomobil şirketinin sanal sürüş testleri oluşturmaya mı yoksa arızaları ve kazaları öngörebilmek için bir başka alana yoğunlaşması mı gerektiğine bir etkinlik koordinatörü, hangisinin daha çok ilgi çekeceğini bilerek karar verebilir. Etkinlik koordinatörü olmak için uzun yıllara tekabül eden yönetme deneyimine HW/SW/SaaS/PaaS pazarlama ve iş modellerine hakimliğe ve girişimci bir yapıya sahip olmanız gerekebilir.

Metaverse evren tasarımcısı

Metaverse mimarisini, donanımını ve etkinliklerini oluşturduktan sonra yine de tüm dünyaları özenle yaratmak gerekiyor ve mevzu onları kodlamak değil, onları hayal etmek. Bu meslek, potansiyel olarak tamamen farklı bir dizi gerekliliğe sahip olsa da muhtemelen bilgisayar oyunu tasarımcılarından istenen becerilerin çoğunu gerektirecektir.

Evren tasarımcılarının ileriye dönük düşünmesi ve çalışması gerekecek çünkü hayal edecekleri şeylerin çoğu henüz bir teknoloji şeklinde var olmayacak. Evren tasarımcısı olmak isteyen insanların oyunlarda bölüm tasarımcısı deneyimine ve grafik tasarımcılığa dair bir diplomaya sahip olmak gerekebilir.

Metaverse güvenlik uzmanı

İnternet halihazırda hiç güvenli bir yer değil ve Metaverse’ün internetin geleceği olarak değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda Metaverse güvenlik uzmanları havada kapılacak denebiliriz. Metaverse’de güvenlik uzmanı olmak normal internette güvenlik uzmanı olmaktan biraz daha farklı bir durum olacak.

Metaverse’deki güvenlik uzmanlarının Metaverse işlevlerinin nasıl kullanılacağını ve kötüye kullanılabileceğini doğru bir şekilde tahmin etmeleri ve bu tahminlerle ilişkili güvenlik açısından kritik bileşenleri, sistemleri ve üretim adımlarını belirlemeleri gerekecektir. Metaverse güvenlik uzmanı olabilmek için bir mühendislik diplomanız ve tüketici elektroniklerine dair deneyiminiz olması gerekecek.

Böylelikle Metaverse’de bulabileceğiniz iş imkanlarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın.