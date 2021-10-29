Facebook'un tanıttığı Metaverse, internetin bir sonraki adımı olma konusunda oldukça iddialı bir proje. Biz de takipçilerimizden bu projeye türkçe bir isim önermelerini istedik. İşte gelen öneriler.

Facebook, bugün yaptığı Facebook Connect etkinliği ile hem yeni ismini tanıttı hem de "internetin bir sonraki adımı" olması planlanan Metaverse'ü tanıttı. Açıklanan proje dünya çapında milyarlarca insanın dikkatini çekti. Kullanıcıların kişisel çalışma alanı yaratabilmesinden tutun arkadaşlarınızla birlikte oyun oynamaya kadar onlarca farklı şekilde kullanılabilecek Metaverse'ün olanaklarının neredeyse sınırsız olduğu belirtildi. Yine aynı etkinlikte Rockstar'ın popüler oyunu GTA San Andreas'ın sanal gerçeklik sürümünün geliştirildiği de açıklanmıştı.

Bu proje her ne kadar kulağa harika gelse de ne yazık ki isim bizim dilimize yabancı. Biz de takipçilerimizden 'Metaverse' ismine Türkçe bir karşılık bulmalarını istedik ve verilen cevapları sizler için derledik.

İşte sizden gelen öneriler;