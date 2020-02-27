Dünyaca Ünlü Türk Oyun Yapımcısı Mevlüt Dinç, İzmir’e Geliyor

Oyun dünyasını yakından takip edenler Mevlüt Dinç’in adını da muhakkak duymuştur. Sektörün en tecrübeli isimlerinden birisi olarak bilinen nam-ı diğer Mev Dinç, Masomo sponsorluğunda İzmir’de bir söyleşi düzenleyecek.

Oyunlar artık çoğu insan için bir yaşam tarzı oldu. Hızlı büyüyen sektörde her geçen gün milyonlarca insan farklı şekillerde rol alıyor. Elbette oyunların bu denli yükselmesini sağlayan, yepyeni sektörlerde ve alanlarda istihdam yaratan önemli isimler de var. Kendini geliştirerek dünyaya açılan Mevlüt Dinç de bunlardan birisi.

Oyun sektörünün saygın profesyonellerinden olan Mevlüt Dinç, yakın zaman tecrübelerini Hayat Bir Oyun isimli kitabında anlatmıştı. Kitabının tüm gelirlerini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Mev Dinç, şimdi de kardeş şirketimiz Masomo’nun sponsorluğunda İzmir’e geliyor. Kendisi söyleşide tecrübelerini paylaşmakla kalmayıp, oyun dünyasında rol almak isteyen gençlere de yol gösterecek. Katılım tamamen ücretsiz.

Mevlüt Dinç, dünden bugüne değişen oyun sektörünü anlatacak, etkinliğe katılım ücretsiz olacak:

Söyleşi 7 Mart 2020 Cumartesi günü İzmir, Konak’taki Mövenpick Otel’de; 14.00 - 16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Dinç, etkinlik sırasında Hayat Bir Oyun isimli kitabını da imzalayacak. Oyun dünyasında yer almayı düşünmüyorsanız bile bu söyleşiden çok şey öğrenebileceğinizi söylememiz gerek.

Mevlüt Dinç kimdir?

1957’de Ordu’da dünyaya gelen Mevlüt Dinç, gençlik yıllarında programlamayı kendi kendine öğrendi. İngiltere’deyken bir arkadaşının ısrarıyla satın aldığı oyun bilgisayarı ile oyun dünyasına ilgi duymaya başladı, kısa sürede bilgisini bu alanda kullandı. 1985 yılında İngiltere’de başladığı oyun kariyerinde ise Yılın Oyunu ve En İyi Programcı gibi ödüllere layık görüldü. Sanat dünyasının saygın otoritelerinden BAFTA üyeliğine seçildi.

1988’de İngiltere’de Vivid Image şirketini kurdu dönemin trend oyunları olan The First Samurai, Street Racer gibi oyunlar üretti. Bu sağlam kariyerin ardından 2000’de Türkiye’ye döndü, Dinç İnteraktif isimli yerli bir oyun şirketi açtı, 2004’te şirketin adı Sobee olarak değiştirildi. Mevlüt Dinç, bu şirketini de 2009’de Türk Telekom’a sattı. Ardından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu’nun ilk resmi başkanı seçildi.

Oyun dünyasının nasıl büyüdüğüne tanık olduğu başarılı kariyeriyle Mevlüt Dinç, şimdi de tüm tecrübelerini Hayat Bir Oyun isimli kitabında paylaşıyor. Kitabın satış gelirlerinin tamamı ise Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanıyor.

Mevlüt Dinç söyleşisine Webtekno takipçilerini bekliyoruz!