Microsoft 365 abonelik ücreti (2025)

Microsoft 365, Office uygulamaları ve OneDrive gibi hizmetleri bir araya getiren kapsamlı bir üyelik sistemi. Peki 2025’te Microsoft 365 abonelik ücretleri ne kadar oldu? Bu içerikte tüm planları ve avantajları detaylı şekilde bulabilirsiniz.

Ofis programlarına erişmek, belgeleri bulutta güvenle saklamak ve iş birliğine dayalı bir dijital çalışma ortamı kurmak isteyen kullanıcılar için en popüler seçeneklerden biri hiç şüphesiz Microsoft 365. Gerek bireysel kullanıcılar gerekse ekip hâlinde çalışanlar için sunulan bu hizmet, sahip olduğu kapsamlı araç setiyle dijital üretkenliği bir üst seviyeye taşıyor.

Ancak birçok kişi için karar verme aşamasında en belirleyici unsur hâlâ şu: Microsoft 365 abonelik ücreti ne kadar? Hangi paketi seçmeliyim? İşte bu içerikte, Microsoft 365’in ne sunduğunu ve hangi fiyatlandırma seçenekleriyle geldiğini tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Microsoft 365 nedir?

Microsoft 365, Microsoft’un en güncel çevrim içi hizmet paketidir. Office uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint gibi), OneDrive bulut depolama, Outlook e-posta servisi ve Teams gibi iletişim araçları bu paketin temel bileşenlerini oluşturur. Abonelik modeline dayalı olan bu hizmet, kullanıcılara her zaman en güncel versiyonları sunar ve farklı cihazlardan eş zamanlı kullanım imkânı sağlar.

Microsoft 365 ne işe yarar?

Belgeleri her yerden yönetme: Bulut depolama sayesinde dosyalarınıza bilgisayar, tablet veya telefon üzerinden erişebilirsiniz.

Bulut depolama sayesinde dosyalarınıza bilgisayar, tablet veya telefon üzerinden erişebilirsiniz. Klasik Office uygulamalarına premium erişim: Word, Excel, PowerPoint gibi araçların en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz.

Word, Excel, PowerPoint gibi araçların en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. Aile veya ekip paylaşımı: Abonelik paketine göre birden fazla kişi hizmetten faydalanabilir.

Abonelik paketine göre birden fazla kişi hizmetten faydalanabilir. Veri güvenliği ve yedekleme: OneDrive üzerinde saklanan dosyalar fidye yazılımlarına karşı koruma altındadır.

OneDrive üzerinde saklanan dosyalar fidye yazılımlarına karşı koruma altındadır. Online toplantı ve iş birliği: Microsoft Teams entegrasyonu ile uzaktan çalışma deneyimi gelişir.

Microsoft Teams entegrasyonu ile uzaktan çalışma deneyimi gelişir. Yapay zekâ destekli özellikler: Akıllı öneriler, yazım denetimi, analizler ve daha fazlası üretkenliği artırır.

Microsoft 365 abonelik ücreti (2025)

Bireysel kullanıcılar için Microsoft 365 abonelik ücreti:

Paket Fiyatı Microsoft 365 Bireysel 329,99 TL Microsoft 365 Aile 409,99 TL

Microsoft 365 Bireysel ve Microsoft 365 Aile paketini aylık veya yıllık olarak satın alabiliyorsunuz. Aylık ücretleri yukarıdaki tabloda zaten verdik. Yıllık olarak ise biraz daha avantajlı duruma geliyorsunuz. Bu bağlamda;

Microsoft 365 Bireysel için 3.299,99 TL ,

, Microsoft 365 Aile için 4.099,99 TL

şeklindeki ödemelerle biraz daha tasarruf imkânı yakalayabilirsiniz.

Kurumsal müşteriler için Microsoft 365 üyelik ücreti:

Paket Fiyatı Microsoft 365 İş Temel 6,00 dolar Microsoft 365 İş Standart 12,50 dolar Microsoft 365 İş Ekstra 22,00 dolar İş İçin Microsoft 365 Uygulamaları 8,25 dolar

Yukarıda gördüğünüz fiyatların tek bir kullanıcı için geçerli olduğunu belirtelim. Yani sizin işletmenizde 10 kişi bulunuyorsa yukarıdaki fiyatları 10 ile çarpmanız gerekecek.

Hangi Microsoft 365 paketi size uygun?

Bireysel kullanıcılar için: Uygun fiyatlı, 1 TB depolama alanı sunan tek kişilik planlar

Uygun fiyatlı, 1 TB depolama alanı sunan tek kişilik planlar Aile kullanımı için: 6 kişiye kadar erişim sağlayan ekonomik planlar

6 kişiye kadar erişim sağlayan ekonomik planlar İşletmeler için: Gelişmiş güvenlik ve ekip yönetim özellikleriyle donatılmış Business planlar

Gelişmiş güvenlik ve ekip yönetim özellikleriyle donatılmış Business planlar Öğrenciler ve eğitimciler için: Bazı durumlarda ücretsiz ya da indirimli erişim seçenekleri

Microsoft 365, günümüzde hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin dijital ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunan bir hizmet hâline geldi. İster sadece Word ve Excel gibi temel ofis araçlarını kullanmak isteyin, ister verilerinizi güvenle saklayabileceğiniz bir bulut altyapısına ihtiyaç duyun, Microsoft 365 paketleri esnek yapısıyla size uygun bir seçenek sunmayı başarıyor. Microsoft 365 üyelik ücreti ise sunduğu avantajlarla kıyaslandığında hâlâ oldukça rekabetçi diyebiliriz. Hangi paketin size uygun olduğuna karar vererek dijital işlerinizi daha kolay ve verimli bir hâle getirebilirsiniz.