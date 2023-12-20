Microsoft, yapay zekâ destekli sohbet botu Copilot'a Suno entegrasyonu getirdi. Bu entegrasyon ile Copilot'a şarkılar oluşturtabiliyorsunuz.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un yapay zekâ destekli sohbet botu Copilot, etkileyici bir eklenti aldı. Kullanıcılar, "Suno" olarak isimlendirilen bu eklenti ile yapay zekânın şarkı oluşturmasını sağlayabilecekler. Dileyen herkes, an itibarıyla bu eklentiden faydalanabiliyor.

Microsoft Copilot'un Suno entegrasyonu, kullanıcılara gerçekten etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Zira tek bir cümle ile detay verdiğinizde tüm bu detaylara uyan bir parça oluşturuluyor. Üstelik yapay zekânın ürettiği bu şarkıyı indirebiliyor ve başka platformlarda da paylaşabiliyorsunuz.

Peki Suno'yu denemek isteyenler ne yapmalı?

Adım #1: Buradan Microsoft Copilot'a ulaşın.

Microsoft Copilot'a ulaşın. Adım #2: " Eklentiler " bölümünden Suno'nun aktif olup olmadığını kontrol edin.

" " bölümünden Suno'nun aktif olup olmadığını kontrol edin. Adım #3: Nasıl bir şarkı oluşturmak istediğinizi anlatın .

Nasıl bir şarkı oluşturmak istediğinizi . Adım #4: Şarkının oluşturulmasını bekleyin.

Microsoft Copilot'un Suno entegrasyonu ile şarkı oluşturmak, işte bu kadar basit. Ancak Suno tarafından üretilen şarkılar için nasıl bir telif hakkı oluşacağını kimse bilmiyor. Ayrıca bu özellik, bir şarkının, herhangi bir şarkıcı tarafından seslendirilmesini de sağlıyor gibi görünüyor. Ancak yaptığımız denemelerde, herhangi bir sonuca ulaşamadık.