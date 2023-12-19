Yapay zekâ ile yapılan görseller son dönemde oldukça popüler. Son olarak da Microsoft'un yapay zekâsı ile yapılan Funko Pop figürleri viral oldu. Söz konusu araç ile kendinizi birer oyuncağa dönüştürebiliyorsunuz. Ancak sadece görsel olarak...

Son dönemde üretken yapay zekâlar oldukça popüler ve açıkçası insanlar da bu teknolojiyi kullanmayı, tabiri caizse yapay zekâ ile "oynamayı" seviyor. Son olarak Microsoft'un kendi üretken yapay zekâsının kullanıldığı bir akım viral oldu. Bu akımda kişiler, kendilerini bir Funko Pop figürü hâline getiriyor.

Microsoft'un üretken yapay zekâsını kullanmak için ihtiyaç duyduğumuz ilk şey bir Microsoft hesabı. Bu hesabımızla Microsoft Designer'a giriş buradan giriş yapıyoruz. Bu aşamayı atlayıp doğrudan komut ekranına da gidebiliriz ancak orada da sonuçları almak için bizden hesabımıza giriş yapmamız istenecek.

Kendi Funko Pop karakterimizi nasıl yapabiliriz?

Microsoft'un üretken yapay zekâsını kullanmak için ihtiyaç duyduğumuz ilk şey bir Microsoft hesabı. Bu hesabımızla Microsoft Designer'a giriş buradan giriş yapıyoruz. Bu aşamayı atlayıp doğrudan komut ekranına da gidebiliriz ancak orada da sonuçları almak için bizden hesabımıza giriş yapmamız istenecek.

İkinci aşamada ise bu bağlantıda yer alan komut kutusunu kullanıyoruz. Bu komutta boşluklara, figürde görmek istediğimiz bilgileri koyuyoruz. Adım adım açıklamak gerekirse:

İlk boşluğa cinsiyeti yazıyoruz.

yazıyoruz. İkinci boşluğa ismi yazıyoruz.

yazıyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kutucuklar kıyafetleri tasvir etmek için kullanılıyor. Buraya göz rengi, aksesuar da yazabiliyoruz.

tasvir etmek için kullanılıyor. Buraya göz rengi, aksesuar da yazabiliyoruz. Yedinci boşluk saçlar için.

için. Sekizinci boşluk ise sakal için.

için. Dokuzuncu kutuya Funko Pop kutusunun renklerini yazıyoruz.

kutusunun renklerini yazıyoruz. Onuncu kutu ise kutunun üstündeki isim için, en üstte yer alıyor.

için, en üstte yer alıyor. Sonuncu kutu ise arka plan rengi.

Bütün kutuları doldurmaya gerek yok, hepsini doldurmadığınızda o kutulara denk gelecek komutu yapay zekâ yok sayıyor. Ayrıca yazılar da her zaman çok doğru yazamıyor. Sakal tipleri konusunda da çok bilgili sayılmaz. O yüzden sakal kullanacaksanız sakal tarzı yazmak yerine sakalı tasvir etmek daha iyi olabiliyor.

Biz de Melihcan Öruş'u Funko Pop hâline getirmeyi denedik, sizce benzemiş mi?

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