Geçtiğimiz günlerde Samsung ve NVIDIA'yı hackleyen siber saldırganlar şimdi de bir başka dev hacklediklerini ifade etti. Gelen haberlerde Lapus$ isimli bu grubun, dev telekomünikasyon şirketi Vodafone'a saldırı düzenlediği ve veri sızdırma tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız haberlerde ABD merkezli dev teknoloji şirketi NVIDIA’nın siber saldırıya uğradığını açıkladığını duyurmuştuk. Bunun ardından gelen açıklamalarda ise saldırının 23 Şubat’ta tespit edildiği ve Lapus$ isimli bir hacker grubu tarafından düzenlendiği ifade edilerek 1 TB kapasiteli verinin sızdırıldığı aktarılmıştı. Hatta gelen haberlerde kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlara sızmış olabileceği ve kullanıcıların risk altında olabileceği kaydedilmişti.

Bunun yanı sıra bu siber korsanlar, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’u da hacklemişti. Bizim de sizlerle paylaştığımız bu haberde Samsung’un saldırıyı doğruladığını ve saldırganların Galaxy cihazlarının çalışması ile ilgili bazı kaynak kodlara eriştiği ifade edilmişti. Şimdi ise yine aynı grubun bir başka dev şirketi hacklediğini belirten açıklamalar geldi.

Telekomünikasyon şirketi Vodafone da hacklenmiş olabilir

Gelen haberlere göre dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Vodafone da NVIDIA’ya ve Samsung'a saldıran Lapus$ grubunun hedefi oldu. Grubun Telegram üzerinden yayımladığı bir ankette, abonelere kimin verilerini yayımlayacakları ile ilgili bir soru yöneltildi. Ankette yer alan seçeneklerde ise Vodafone, Arjantinli bir e-ticaret şirketi MercadoLibre/MercadoPago ve 2021’de veri ihlali yaşayan Portekizli bir medya şirketi Impresa yer alıyordu.

Ancak Vodafone, yaptığı açıklamalarda herhangi bir hack olayından haberlerinin olmadığını ifade etti. Bir şirket yetkilisi de yaptığı açıklamalarda, “İddiayı kolluk kuvvetleri ile birlikte araştırıyoruz ve bu noktada iddianın güvenilirliği ile ilgili bir yorum yapamıyoruz. Ancak iddianın tescilli kaynak kodu içerdiğini, müşteri verileri içermediğini söylememiz mümkün” ifadelerini kullandı.

Açıklamalara göre Lapus$’un veri sızdırma tehditi gerçekleşirse, Telegram’da %50’den fazla oy aldığı belirtilen Vodafone’a ait 200 GB’lık kaynak kodu sızdırılacak. Son olarak saldırı için bir virüs veya fidye yazılımın kullanılıp kullanılmadığının veya şirketin saldırıyı gerçekleştiren siber korsanlarla iletişime geçip geçmediğinin bilinmediğini de sözlerimize ekleyelim.