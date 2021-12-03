Microsoft Office Tasarımı Yenilendi: İşte Ekran Görüntüleri

Microsoft, Office uygulamaları için hazırladığı ve bir süredir de test edilen yeni arayüzünü kullanıcılara sundu. Office 365 veya Office 2021 lisansına sahip olan kullanıcılar için hazırlanan arayüz, tema tercihi sunuyor ve yepyeni butonlarla geliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11 için yeni bir Office arayüzü oluşturmuş ve bu arayüzü Windows 11'in test sürümlerinde kullanıcılara sunmuştu. Word, Excel, PowerPoint ve Outlook isimli Office uygulamaları için hazırlanan yeni arayüz, yapılan ayarlamalar ve yeni butonlarıyla ön plana çıkmıştı. Şirket şimdi, yeni arayüzünü tüm müşterileri için kullanıma sundu.

Microsoft'un Office için oluşturduğu yeni arayüz, an itibarıyla Office 365 ve Office 2021 müşterileri tarafından kullanılabiliyor. Oldukça sade bir görünüme sahip olan yeni arayüz, kullanıcıların açık ya da koyu tema tercihi yapabilmesine imkan tanıyor. Yapılan çalışmalar, Office uygulamalarının Windows 11 ile bütünlüğünü artırmaya odaklanıyor.

Office uygulamalarındaki yeni arayüz işte böyle görünüyor

Microsoft Office, Windows 11 ile görsel açıdan yenilenmiş olsa da geliştiriciler, uygulamaların performanslarıyla ilgili çalışmalar da yürütüyorlar. Kullanıcılar, yapılacak çalışmalar sayesinde hem Windows 11 hem de diğer işletim sistemlerinde çok daha akıcı bir deneyim yaşama imkanı yakalayacaklar. Ancak Office ile ilgili tüm çalışmaların ne zaman tamamlanacağına dair net bir takvim söz konusu değil.

Eğer bir Windows 11 ya da Windows 10 v.2110 (14527.20226) kullanıcısıysanız, Office uygulamaları için hazırlanan yeni arayüzü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Elbette bunun için Office 365 veya Office 2021 ürünlerinden bir tanesine sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım.