Rekabet Kurumu'ndan Google'a Yapay Zekâ Kıskacı: Soruşturma ve Geçici Tedbir Kararı Geldi!

Rekabet Kurumu, Google’ın yapay zekâ özetlerine karşı yayıncıları korumak amacıyla resmî soruşturma açarak geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurumu, Google'ın arama motorunda devreye aldığı üretken yapay zekâ özelliklerine yönelik kritik bir müdahalede bulundu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Google bünyesindeki şirketler hakkında, arama hizmetinde sunulan "yapay zekâ ön izlemeleri" ve "yapay zekâ modu" fonksiyonlarının rekabet kanununu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla resmî soruşturma başlatılırken, hemen ardından bir de geçici tedbir kararı alındı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Adil rekabet mercek altında

Yürütülen ön araştırma sürecinde, Google'ın sunduğu yapay zekâ özetlerinin kullanıcıların bilgiye erişim alışkanlıklarını kökten değiştirdiği ve bu durumun haber yayıncıları başta olmak üzere tüm içerik üreticilerinin internet trafiğini olumsuz etkilediği belirlendi.

İncelemede ayrıca şu kritik başlıklar araştırıldı:

Google ile yayıncılar arasındaki içerik sözleşmelerinde haksız maddelerin bulunup bulunmadığı,

Yapay zekâ özelliklerinin rakip sohbet asistanları ve üreticiler nezdinde dışlayıcı etki yaratıp yaratmadığı,

İçeriklerin özetlerde kaynak gösterilmesi ve lisanslanması süreçlerinde yayıncılar arasında ayrımcı uygulamalar yapılıp yapılmadığı.

"Kuvvetli şüphe" nedeniyle geçici tedbir geldi

Kurul, haber yayıncılarına yönelik uygulamaların "ayrımcı ve sömürücü" nitelik taşıdığına dair bulguların kuvvetli şüphe seviyesine ulaştığını belirtti.

Bu kapsamda Google'a yönelik yürürlüğe konan geçici tedbir kararı ile şirketin;