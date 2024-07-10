Microsoft, OpenAI'ın yönetim kurulundaki gözlemci pozisyonundan ayrıldığını duyurdu. Geçen hafta benzer şekilde kurula dahil olacağı duyurulan Apple'ın da bu koltuktan vazgeçtiği bildirildi.

Microsoft, yapay zekâ devrimine öncülük eden OpenAI’a geçtiğimiz yıl 13 milyar dolar civarında yatırım yaparak en büyük yatırımcısı olmuştu. Bunun ardından da Microsoft yöneticisi olan Dee Templeton, OpenAI’ın yönetim kuruluna gözlemci olarak katılmıştı. Karar verme süreçlerinde yer almasa da şirketin yönetimini ve işleyişini takip ediyordu.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft, OpenAI yönetim kurulundaki koltuğundan çekildiğini duyurdu.

OpenAI yönetiminde başka şirketlerden gözlemci yer almayacak, yatırımcı ve ortaklara özel toplantılar gerçekleştirilecek

Microsoft, OpenAI’a gönderdiği mesajda şirketin yapay zekâ konusunda yeteri kadar gelişme gösterdiğini ve gittiği yönden memnun olduğunu belirtti. Şirket, karar verme yetkisi bulunmayan yönetim kurulu pozisyonundan ayrıldığını da ekledi.

OpenAI ise Microsoft’a teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı: “Yönetim kuruluna ve şirketin yönüne olan güvenini dile getirdiği için Microsoft’a teşekkür ederiz. Başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. CFO’muz Sarah Friar önderliğinde Apple ve Microsoft gibi önemli stratejik ortakları ve Thrive Capital, Khlose Ventures gibi yatırımcıları bilgilendirmek için yeni bir yaklaşım oluşturuyoruz.”

OpenAI’ın yatırımcıları ve ortakları için oluşturduğu yeni yaklaşım, düzenli olarak gerçekleştirilecek toplantılar olacak. Bu paydaş toplantılarında ortaklarla şirket ile ilgili gerekli bilgilerin paylaşılacağı belirtilmiş.

Microsoft’un neden birden ayrıldığı konusunda bir açıklama yok ancak düzenleyicilerin endişeleri nedeniyle olabileceği söyleniyor. Öyle ki Avrupa Birliği, Birleşik Krallık gibi yerlerden yetkililerin Microsoft’un OpenAI ile ortaklığının rekabet endişeleri vardı. Bu tarz yatırımlarla büyük teknoloji şirketlerin diğer şirketlerin yönetiminde rol oynamaması gerektiği düşünülüyordu. Microsoft’un bugünkü hamlesi bu yüzden yapılmış olabilir.

Apple’ın kurula gözlemci olarak gelme planı da iptal oldu

Geçtiğimiz hafta çıkan haberler, Microsoft’tan sonra OpenAI’ın bir diğer ortağı Apple’ın da yönetim kuruluna Phil Schiller ile gözlemci olarak gireceğini göstermişti. Bugünkü gelişmeler ise Apple’ın da bu koltuktan vazgeçtiğini gösterdi.