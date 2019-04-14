Microsoft: Outlook.com Hesaplarının Güvenliği İhlal Edildi

Microsoft, bazı Outlook.com kullanıcılarına bir güvenlik ihlali olduğuna dair bir e-posta gönderdi. Sistem açığı şu anda giderilmiş olsa da Microsoft, etkilenen kullanıcılara parolalarını değiştirmeyi öneriyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı Outlook.com kullanıcıları bir güvenlik ihlali olduğuna dair Microsoft'tan bir e-posta aldı. Microsoft'un açıkladığına göre 1 Ocak'tan 28 Mart 2019'a kadar devam eden sistem açığı, bir destek görevlisinin kimlik bilgilerinin gizliliği ihlal edilince ortaya çıktı. İhlal edilen kimlikler bu tarihten itibaren devre dışı bırakıldı.

Sistem açığından etkilenen Outlook.com kullanıcılarına sorunla ilgili detaylı bir e-posta gönderildi. Microsoft'un söylediklerine göre kimlik bilgilerine erişimi olan kişiler, etkilenen kullanıcıların e-posta adreslerine, klasör isimlerine, e-posta konu satırlarına ve kişilerin iletişime geçtiği e-posta adreslerine erişebiliyordu. Ancak e-postaların içeriklerini veya eklerini göremiyordu.

Bildirim alan Outlook.com kullanıcılarına yapılan Microsoft açıklamasında, şirket şunları söyledi: "Verilerimiz, hesapla ilgili bilgilerin görüntülenebildiğini (ancak e-posta içeriklerinin görüntülenemediğini) gösteriyor. Ancak Microsoft'un bu bilgilerin neden görüntülendiği ya da nasıl kullanılmış olabileceği hakkında bir fikri yok."

Bu uyarıyı alan kullanıcılar e-postalarıyla etkileşime geçerken fazladan dikkatli olmalılar. Aldıkları e-postaların meşru bir adresten geldiğinden ve e-postadaki bağlantıların, oturum açma bilgilerini çalan rastgele internet sitelerine yönlendirmediğinden emin olmalılar.

Kullanıcıların e-posta oturum açma bilgileri güvenlik ihlali tarafından etkilenmese de Microsoft kullanıcılara parolalarını değiştirmeyi öneriyor. Bunu hesabın güvenlik ayarları menüsünden yapabilirsiniz.