Microsoft, Security Copilot platformunu altı yeni yapay zekâ aracıyla genişlettiğini ve Teams için yeni güvenlik önlemleri aldığını açıkladı.

Microsoft, siber güvenlik alanında yeni yapay zekâ tabanlı çözümlerini duyurdu. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı Security Copilot platformunu yeni araçlarla genişletiyor ve güvenlik işlerini yapay zekâ ile daha otomatize hâle getirmeyi planlıyor.

Microsoft, Security Copilot platformuna tam tamına altı yeni yapay zekâ aracı ekleyeceğini açıkladı. Yeni araçlar kimlik avı ya da veri sızıntısı gibi can sıkan tehditleri analiz edip hangisinin daha acil olduğunu belirleyecek, açıkları takip edecek ve olaylara hızlıca müdahale edecek şekilde çalışacak.

Artık yapay zekâ ile otomatik yürütülecek

Yeni araçların, Microsoft Security sistemleriyle entegre şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını belirten şirket, bu sayede yüksek hacimli güvenlik görevlerinin yapay zekâ tarafından otonom olarak yerine getirileceğini açıkladı. Microsoft ayrıca, üçüncü taraf güvenlik çözümleriyle olan entegrasyonu da genişletme kararı aldı. Bu kapsamda OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium ve Fletch gibi şirketlerle iş birliği yaparak, farklı güvenlik senaryolarına yönelik beş yeni araç geliştirdiğini duyurdu. Böylece Microsoft, yalnızca kendi sistemleriyle değil, farklı güvenlik altyapılarıyla da uyumlu bir yapı oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Microsoft’un güvenlik alanındaki adımları yalnızca yeni araçlarla sınırlı kalmadı. Şirket, Teams platformuna yönelik bazı güvenlik güncellemeleri de hazırladığını duyurdu. Nisan ayında devreye girecek olan Microsoft Defender for Office 365 güncellemeleriyle birlikte, Teams kullanıcılarının kimlik avı saldırılarına ve zararlı bağlantılara karşı korunması hedeflendi. Microsoft, tüm bu yeniliklerin detaylarını 9 Nisan’da gerçekleştireceği Microsoft Secure etkinliğinde paylaşacağını da ekledi.