Skype, mayıs ayı itibarıyla kullanımdan kaldırılacak. Microsoft, kullanıcıların artık Teams’e geçiş yapacağını açıkladı.

Microsoft, popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Skype'ı kapatma kararı aldı. Mayıs ayı itibarıyla Skype kullanımdan kaldırılacak ve kullanıcılar Microsoft Teams’e yönlendirilecek.

Microsoft, uzun yıllardır kullanılan mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Skype’ı tamamen kapatma kararı aldı. İşte kapatma kararı ile ilgili tüm ayrıntılar!

Mayıs ayında tamamen kapanıyor

Microsoft’un Skype için yayınladığı en son önizleme sürümünde, uygulamanın Mayıs ayında kullanımdan kaldırılacağına dair bir bildirim yer aldı. Kullanıcılara, görüşmelerini ve sohbetlerini Teams üzerinden sürdürmeleri gerektiği aktarıldı. Aynı zamanda birçok kişinin şimdiden Teams’in ücretsiz sürümüne geçtiği belirtildi.

Skype, 2003 yılında piyasaya sürüldü ve 2011'de Microsoft tarafından satın alındı. Yıllar içinde çeşitli güncellemelerle geliştirilen uygulama, Windows Live Messenger’ın yerini aldı. Ancak Microsoft'un Skype’ı Windows 10’a entegre etme girişimleri başarısız oldu. Bu da en büyük nedenlerden biri oldu. Şirket bir dönem UWP (Universal Windows Platform) sürümüne geçiş yaptıysa da daha sonra tekrar Win32 sürümüne döndü.

2017 yılında Microsoft, Skype altyapısını kullanarak Teams’i geliştirdi ve kurumsal kullanıcılar için Skype for Business hizmetini sonlandırdı. Windows 11’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Teams’in öne çıkması, Skype’ın sonunun yaklaştığını gösteren en büyük işaretlerden biri oldu. Microsoft'un aldığı bu kararla birlikte, kullanıcıların görüşmelerini ve sohbetlerini Teams üzerinden sürdürmesi gerekeceği vurgulandı.