Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle korku türündeki oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Terrors to Unveil - Day Off'u 19 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Terrors to Unveil - Day Off nasıl bir oyun?
26 yaşındaki çalışkan Jack Williams, işteki uzun bir haftanın ardından nihayet bir gün izin alıyor. Hafta sonu dinlenmek için izin gününü sakin kır evinde geçirmeyi planlıyor. Orada kaldığı süre boyunca neler yaşayacağından haberi yoktu.
Terrors to Unveil - Day Off'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.