Microsoft'un bir süper uygulama geliştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. İddiaya göre kullanıcılar, Microsoft'un tüm hizmetlerine tek bir uygulama üzerinden ulaşabilecekler. Üstelik Elon Musk da benzer bir düşünceye sahip. Peki nedir bu süper uygulama? Gerçekleştirilebilir mi yoksa hayal olarak mı kalır?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina olan kaynaklardan edinilen bilgiye göre Microsoft, bir "süper uygulama" geliştirmek istiyor. Peki süper uygulama denilen şey tam olarak ne anlam ifade ediyor? Microsoft ne yapacak?

Bilindiği üzere Microsoft, pek çok alanda hizmet veren dev bir marka. Görünen o ki şirket hem mevcut hizmetlerini hem de yeni yeni hizmetleri bir araya getirip, bunu bir uygulama şeklinde kullanıcılara sunmayı amaçlıyor. Peki bunu nasıl yapacak?

Uygulama mağazası, Teams, Bing ve dahası tek bir uygulamada olacak!

Konuyla ilgili hiçbir detay olmadığını söyleyelim. Ancak basit bir beyin fırtınası ile Microsoft'un süper uygulamasının neler sunabileceğini tahmin edebiliriz. Diyelim ki Microsoft, bu uygulamayı geliştirip, kullanıcılara sundu. Bu durumda; Microsoft Office uygulamaları, şirketin işletmeler için hazırladığı Teams isimli mesajlaşma uygulaması, One Drive, arama motoru Bing, internet tarayıcısı Edge ve Xbox, bu uygulamanın içerisinde bulunabilecektir. Üstelik Microsoft, çok daha gelişmiş bir uygulama mağazası oluşturup, bu mağazayı da süper uygulama üzerinden kullanıcılara sunabilir.

Elon Musk da benzer bir plan içerisinde!

Hatırlayanlarınız olacaktır; Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecinde "her şeyin uygulaması"ndan bahsetmişti. Bu uygulama, bir tüketicinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere tek bir uygulama üzerinden ulaşmasını sağlıyordu. İşte Microsoft'un planladığı şey de tam olarak bu. Peki böylesi bir şey gerçek olabilir mi?

Aslında kullanıma sunulmuş olan bir süper uygulama var: WeChat

Hizmet vermeye başladığı dönemlerde anlık mesajlaşma uygulaması olan bilinen WeChat, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi. Çin'in bir numaralı uygulaması haline gelen WeChat, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her şeyi yapabilir hale geldi. Örneğin bir kullanıcı; WeChat'i sosyal medya uygulaması gibi kullanabiliyor, faturasını ödeyebiliyor, yemek siparişi verebiliyor, internette gezinti yapabiliyor ve hatta dava açmak gibi resmi işlerini bile yapabiliyor. İşte Microsoft ile Elon Musk da aynı şeyin hayalini kuruyor. Hatta Elon Musk, WeChat ile ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

WeChat, her şeyin uygulaması için iyi bir model. Çin'deyseniz, aslında WeChat'te yaşıyorsunuz. Her şeyi yapıyor. Twitter artı PayPal artı bir sürü başka hizmet, mükemmel bir arayüzde birleştirilmiş gibi. Ve Çin dışında buna benzer bir şey yok. Bu yüzden böyle bir uygulamanın gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum.