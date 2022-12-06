Forbes'a konuşan bazı kaynaklar, Twitter'ın San Francisco'daki ofislerini yatak odasına çevirmeye başladığını belirtti. Yataktan perdelere kadar birçok şeyin eklendiği ofislerin adeta iç karartıcı otel odalarına dönüştüğü aktarıldı. Bu hamlenin, geç saatlere kadar çalışanlar için yapıldığı düşünülüyor.

Popüler sosyal medya platformu Twitter’a satın alan Elon Musk, bir süredir şirkette değişiklikler yapıyordu. Ünlü milyarder, önce 7500’e yakın personeli işten çıkarmış, daha sonra ise çalışanlara ültimatom niteliğinde bir e-posta göndermişti. Platformun bir devrime hazırlandığı görülen bu e-postada, çalışanlara ‘uzun saatler boyunca yoğun çalışmaya’ hazır olun mesajı verilmişti.

Şimdi ise Elon Musk’ın şirkette uyguladığı ‘hardcore çalışma’ ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Forbes tarafından bazı kaynaklara dayandırılan bir haber, Twitter’ın San Francisco’daki merkezindeki odalara yatakların eklendiğini ortaya koydu.

Ofislerin geç saate kadar çalışanlar için yatak odasına dönüştürüldüğü düşünülüyor

Kasım ayında çalışanların hâlihazırda çok çalışmaktan ofislerde kalmak zorunda kaldığını gösteren bilgiler ortaya çıkmıştı. Bizim de sizlerle paylaştığımız bir içerikte, tüm gün çalışan bir üst düzey bir yöneticinin ofiste yerde yatmak zorunda kaldığı görülmüştü. Şimdiki bilgiler de şirketin bu konuda bir hamle yaptığını gösterdi.

Habere göre pazartesi günü San Francisco ofislerine gelen çalışanlar, çalıştıkları ortamların adeta bir yatak odasına dönüştüğünü gözlemledi. Forbes, merkezden elde edilen bir görüntüde ofise yatakların, perdelerin, parlak turuncu renkte halıların, bir komodinin eklendiğinin görüldüğünü kaydetti. Bunun yanı sıra odalarda masa lambaları ve tekli koltukların da odalarda yer aldığı belirtildi.

Gelen bilgilerde, konu hakkında çalışanlara herhangi bir duyuru yapılmadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kaynaklar, bu odaların geç saatlere kadar çalışanlar için yapıldığını varsaydıklarını söylerken bunun iyi bir görüntü sunmadığını ve bir saygısızlık göstergesi olduğunu düşündüklerini ekledi. Ayrıca, binanın hangi kısımlarına yatakların eklendiği hakkında da bir bilgi bulunmadığını ekleyelim. Forbes’a konuşan kişilerden biri, her katta dört ila sekiz odanın böyle olabileceğini düşünüyor.

İddialara göre şirket binasında çalışanların kaldığı boş odalar var

Bunlar dışında bir başka kaynak, şirketteki bazı odaların çoğunluğu boş bir şekilde durduğunu da ifade etti. Bir odada içi dolu bir çöp kutusu gördüğünü söyleyen bu kişi, insanların buraları geceleri kalmak için kullanıyor olabileceğini aktardı.

Elon Musk, önceden paylaştığı ancak daha sonra silinen bir tweet’inde platform düzelene kadar San Francisco’daki ofiste uyuyabileceğini kaydetmişti. Ek olarak 51 yaşındaki girişimci, önceki yıllarda yaptığı açıklamalarında da şirketlerinin ofislerinde uyuduğunu iddia etmişti. 2018 yılında ise Kaliforniya’daki Tesla fabrikasında kaldığını söylediği bir tweet atmıştı.