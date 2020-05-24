Microsoft, Surface Duo İçin İş İlanı Açtı

Microsoft, tanıtımı geciken Surface Duo'nun 2020 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesini planlarken serinin yeni modelleri üzerinde çalışılmaya başlandığının sinyallerini verdi. Şirket, yayınladığı iş ilanında 'Surface Duo ve gelecekteki modeller' ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Surface Duo'yu 2020 yılı bitmeden piyasaya sürmek için uğraştığı bildirilmişti; yayınlanan yeni iş ilanında Surface Duo’nun yanı sıra yeni nesil ürünler üzerinde de çalıştıkları anlaşıldı.

Microsoft’un iş ilanında; “Surface Duo ve gelecekteki ürünler için uçtan uca senaryolar ve özellikler sağlayacak yetenekli program yöneticisi arıyoruz. Bu pozisyonda başarılı olmak için güçlü teknik, iletişim ve proje yönetimi becerilerine sahip olmak gerekir.” ifadeleri yer aldı.

Yakın zamandaysa Alman yayıncı Ratenzahlung-online, cihazın ikinci neslinin neye benzeyebileceğine dair gerçekçi bir konsept yayınladı. Ratenzahlung-online’ın versiyonunda daha küçük çerçeveler, daha fazla kamera ve flaş, bildirimler için harici bir ekran ve 5G teknolojisi gibi eksikliklerin giderildiği dikkat çekiyor.

Surface Duo'nun sızdırılan özelliklerinde, cihazın son nesil bir işlemciye sahip olduğu; ancak flaşsız tek bir normal kamerası olduğu, NFC özelliği olmadığı ve 5G desteklemediği öğrenilmişti.

Surface Duo’nun özellikle kamerası ile eleştiri alan Microsoft’un, serinin ikinci telefonunda kullanıcıların önerilerini dikkate alıp almayacağı bilinmiyor. Microsoft, Surface Duo'da kamera özelliklerinden ziyade, kullanıcılara esneklik sunan katlanabilir ekranlara odaklanıyor. Cihazın çift ekranlı formu, üretkenliği öne çıkarmak için tasarlandı.

Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf ise paylaşıldı. Fotoğraf, Surface Duo'nun kamera kalitesini merak edenler için ilk bakış sunuyor. Microsoft'un ürün müdürü Panos Panay, Surface Duo'nun neler yapabileceğini merak edenler için Instagram hesabından Surface Duo ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafın yer aldığı habere buradan ulaşabilirsiniz.