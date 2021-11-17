Microsoft, Windows 11'in yayınlanmasından bu yana henüz kavuşamadığımız yeni medya oynatıcısı Media Player'ı Insider kullanıcıları için yayınladı. Uygulamanın yakın zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

Microsoft, sürpriz bir şekilde bir anda Windows 11 ile karşımıza çıktığında pek çok kullanıcı, yepyeni bir işletim sistemi beklentisine kavuşmamıştı. Bunun nedeni de Microsoft’un daha önce birkaç kez Windows 11 çıkarmayacağını açıklamasıydı. Kararından aniden dönen Microsoft’un yayınladığı işletim sistemi de tam da beklendiği gibi Windows 10’un daha geliştirilmiş ve boyanmış haliydi. Yine de güvenlik tarafında TPM 2.0 zorunluluğu gibi önemli yeniliklere imza atılmıştı.

Fakat Windows 11, daha önce duyurulan tüm özellikleriyle birlikte çıkış yapamadı. 5 Ekim’deki çıkışından bu yana sahip olamadığımız bu yeniliklerden biri de yepyeni medya oynatıcısıydı. Media Player’ın tamamen yenilendiği medya oynatıcısı hakkında Microsoft, yeni bir blog yazısı paylaşarak yakında buna da kavuşacağımızı gösterdi.

Yeni Media Player neler sunuyor?

Microsoft, Windows 11’in yeni medya oynatıcısı Media Player’ın tüm Windows Insider kullanıcıları için yayınlandığını duyurdu. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı belirtilmezken Microsoft, yeni Media Player’ın neler sunacağından bahsetti. Media Player’ın getireceği en büyük yeniliklerden biri, Groove Music uygulamasının da yerini alması olacak.

Microsoft’un açıklamasına göre Media Player, müzikler arasında dolaşmanızı ve yeni oynatma listeleri oluşturmanızı ve çalmanızı kolaylaştıracak. Groove Music’te daha önce oluşturduğunuz çalma listeleriniz, uygulama tamamen kaldırıldığında ortadan kalkmayacak, olduğu şekilde Media Player’a aktarılacak.

Yeni Media Player, müzik çalarken ekranda sanatçının görseline yer verecek. Bu görsel, tam ekran Media Player ve mini oynatıcının ikisinde de yer alacak. Müziğin yanı sıra Media Player, bilgisayarınızdaki tüm videoları ve video dosyalarını otomatik olarak kütüphanenizde gösterecek. Eski Windows Media Player, yenisini istemeyenler için Windows Tools altında mevcut olmaya devam edecek.