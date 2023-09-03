Microsoft, Windows 95'ten beri hayatımızda yer alan ama pek kullanılmayan WordPad uygulamasını emekliye ayırıyor. Windows'un gelecek sürümünde uygulamayı muhtemelen görmeyeceğiz.

Yazılım devi Microsoft, metin yazma uygulamalarından biri olan WordPad'i emekliye ayıracağını duyurdu. Uygulama, Windows 95'ten beri hayatımızdaydı ancak Microsoft Word kadar kullanışlı ve geniş yelpazeli özellikleri olmadığı için pek kullanılmıyordu.

Yazılım devi Microsoft'un yayınladığı güncellemeye göre WordPad artık güncellenmeyecek ve Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacak.

Peki WordPad neden emekliye ayrılıyor?

Microsoft, yayınladığı güncellemenin devamında ".doc ve .rtf gibi zengin metinli belgeler için Microsoft Word'ü, .txt gibi düz metinli belgeler için ise Windows Not Defteri'ni öneriyoruz." notunu paylaştı.

Şirket bu notu, Not Defteri uygulamasını 'otomatik kaydetme' ve 'sekmelerin otomatik olarak geri yüklenmesi' gibi özelliklerle yükselttiğini açıklamasından sonra paylaştı. Firmanın temel amacı, insanları Office uygulamarından biri olan Word'e çekmek ve daha çok kullanıcı kazanmak. Microsoft, Not Defteri uygulamasını yıllar sonra ilk kez güncellemişti ve Windows 11 sürümünde uygulamaya yeni sekmeler eklemeye devam etti.

WordPad, yeterli ilgiyi görmedi ve açıkçası pek kullanışlı da değil. Windows 7 ile beraber güncellendikten sonra Windows 8'in tasarım çizgisinden devam etti, ancak sonrasında herhangi bir güncelleme almadı. Uygulamanın ise Windows'un hangi sürümünde kaldırılacağı merak konusu.