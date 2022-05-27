Microsoft, Xbox'ı Küçük Bir Cihaza Taşımaya Çalışıyor!

Microsoft, Xbox Cloud Gaming'e erişim sağlayacak ufak bir ürün geliştirdiğini açıkladı. Keystone ismiyle kodlanan bu ürünle ilgili yapılan açıklamalarda, cihazın neler sunabileceği anlatıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, birkaç yıldır pek çok oyuncuyu heyecanlandıran bir iddia ile gündemdeydi. Söylentilere göre şirket, Xbox Cloud Gaming hizmeti için ufak bir aparat geliştirmeye çalışıyordu. Televizyonlara doğrudan bağlanabilen bu aparat, Microsoft'un bulut oyun hizmeti için uygun fiyatlı bir alternatif ürün olarak karşımıza çıkıyordu. Yıllar boyunca iddialar kapsamında gündeme gelen cihaz, şimdi önemli bir gelişme ile karşımıza çıktı.

Bundan birkaç ay önce Xbox'la ilgili bir sızıntı yaşanmış, "Keystone" olarak isimlendirilen bir ürün kaynak kodlarda görüntülenmişti. Bir süredir iddialar kazanında kaynayan Keystone, bu kez bir Microsoft sözcüsünün gündemine geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sözcü, oyuncuların Xbox Cloud Gaming'e kolayca bağlanmasını sağlayacak bir Xbox modeli üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Üstelik bu ürünün kod adı gerçekten de Keystone'du.

Keystone, TV veya monitörlere bağlanan mini bir aparat olacak

*Görsel temsilidir.

Microsoft'un oyun tutkunları için üzerinde çalıştığı Keystone, ufak bir cihaz olacak. Microsoft sözcüsü, bu ürünün monitör ve TV'lere doğrudan bağlanabileceğini ifade ediyor. Ancak Xbox Keystone, şu an piyasaya sürülmek için hazır değil. Ürün için "Xbox Cloud Gaming'i dünya çapında daha fazla oyuncuya sunmamıza olanak sağlayacak yeni bir yaklaşım..." cümlesini kullanan sözcü, Keystone'un hala geliştirme sürecinde olduğunu ve piyasaya sürülmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Keystone için kesinleşmiş bir şey olmasa da bu ürünün sadeleştirilmiş Windows ya da doğrudan Xbox işletim sistemiyle çalışacağı düşünülüyor. Ancak mühendisler, bu üründe Android işletim sistemi de tercih edebilirler. Eğer böyle bir şey olursa Netflix ve Spotify gibi uygulamaların da önü açılmış olur. Bunun gerçekleşmesi durumunda Keystone, yalnızca Xbox Cloud Gaming'e özel bir cihaz olmaz ve Xiaomi Mi TV Stick gibi ürünlere doğrudan rakip olabilir. Yapılacak açıklamalar, bu belirsizliği gidermiş olacak.