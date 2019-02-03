Microsoft, Android, iOS ve Switch Kullanıcılarını Bağlayacak

Microsoft, Xbox Live'ı daha geniş kitleleri yaymak için çalışmalara başladı. Geliştirilmeye başlanan araç ile Android, iOS ve Switch platformundaki kullanıcılar, Xbox Live'ı kullanarak birbirleriyle aynı platformdaymış gibi bağlantıya geçebilecek.

Genel olarak oyuncuların, arkadaşlarıyla sohbet etmek ve onların oynadığı oyunları görmek için kullandıkları Xbox Live, yakın zamanda diğer platformların da katılımıyla önemli ölçüde gelişecek. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda düzenlenecek bir oturumla Microsoft tarafından duyurulacak yeni Xbox Live sürümünün, Android, iOS ve Switch oyuncularının kullanabileceği platform geliştirme aracına sahip olması bekleniyor.

Diğer platform kullanıcılarının; başarılarını, kulüplerini, arkadaş listelerini ve oyun detaylarını görebilecekleri yeni özellik sayesinde büyük bir kullanıcı kitlesi bir araya gelecek ve platformlar arası sınırlar kalkmış olacak. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda bu yeni hizmetin yalnızca tanıtımının yapılacağı, kullanıma başlanması için bir süre daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Oyun dünyası tarafından sürpriz olarak yorumlanan bu hamle, Microsoft'un diğer platformlardaki oyuncuları Xbox’a transfer etme stratejilerinin bir parçası olabilir. Mobil oyun pazarındaki kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak yeni özellik ile düzenli olarak Xbox Live kullanan kişiler, oyunlarının Xbox’ta da olması durumunda iki cihazdan da ilerleme kaydedebilecek.