Microsoft, Xbox Veri Sızıntısıyla İlgili Soruşturma Başlattı

Geçtiğimiz günlerde ilk Xbox’ın kaynak kodu internet ortamında ortaya çıkmıştı. Xbox’ın sahibi olan Microsoft, bu devasa veri sızıntısıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu.

2 gün önce sizlere aktardığımız bir haberimizde ilk Xbox’ın kaynak kodunun internet ortamında ortaya çıktığından bahsetmiştik. Bu veri sızıntısı içerisinde OG 2001 konsolunun işletim sisteminin çekirdeği, Windows 2000’in özel bir sürümü ve daha da önemlisi Windows NT 3.5’in kodu yer alıyordu. İşte Microsoft, bu veri sızıntısı için bir soruşturma başlattı.

Comic Book’un The Verge’e dayandırdığı haberine göre bu veri sızıntısı, ilk olarak bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı ancak asıl ilgiyi bu hafta çekmeye başladı. The Verge’e konuşan Microsoft, şikâyetlerden haberdar olduklarını ve soruşturma başlattıklarını açıkladı. Microsoft, soruşturma kapsamındaki bulgularıyla ilgili herhangi bir şey paylaşmadı ve bu konuda paylaşım yapıp yapmayacağı da henüz belli değil.

Devasa Xbox veri sızıntısı

Veri sızıntısının içerisinde Xbox Development Kit, çeşitli test emülatörleri, iç dokümanlar ve hatta bazı derleme ortamları (build environment: bir uygulamanın dağıtım için nasıl toplandığını ifade ediyor). Ancak çekirdek ve kaynak kodu, küçük bir grubun elinde bulunuyor ki bu da herhangi ciddi bir sonuçla karşılaşılmayacağı anlamına geliyor.

İlk Xbox konsolu, diğer nostaljik konsollara göre emülatörler sahnesinde pek fazla boy göstermemişti. Bunun sebebi, Microsoft’un konsolu geliştirirken orijinal Xbox işletim sisteminde ve çekirdeğinde özel bir teknoloji kullanmasıydı. Bu sebepten ötürü emülatörünü yapmak bir hayli zor hale geliyordu.

Ayrıca yukarda da bahsettiğimiz gibi internet ortamında ortaya çıkan veriler arasında Windows NT 3.5’in de kaynak kodu bulunuyor ve görünüşe göre bu kaynak kod, son sürüme oldukça yakın. Şu an için Xbox veri sızıntısına dair bilinenler bunlar, bu konuda yaşanacak yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.