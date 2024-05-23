Günün tam ortasında midenize guruldamaya başladı ve bunu sizi geçtik çevrenizdeki herkes de duydu. O anda yüzde oluşan hafif tebessümlerin sebebi olan mide guruldamasının “Acıktım.” demek istediğini biliyoruz ancak nasıl oluyor bu?

Bazı durumlarda ise bu guruldama sadece acıkmakla alakalı değil. Hepimizin yaşadığı ve doğal bir olayın sesiyle karşı karşıya kaldığınızda vücudunuzun nasıl işlediğini merak ediyor musunuz?

Cevabınız “evet” ise sizi böyle alalım.

Sindirim sürecinin mükemmel uyumlu mekanizması ile ortaya çıkıyor.

Sindirim sistemimiz, yiyecekleri parçalayarak besin maddelerini vücudumuzun kullanabileceği formlara dönüştüren karmaşık bir ağ. Mide ve bağırsaklar ise sindirimi sağlayan kasılmalarla çalışıyor.

Bu kasılmalara "peristalsis" deniyor ve yiyeceklerin sindirim kanalı boyunca hareket etmesini sağlıyor. Aslında tokken de midemiz gurulduyor ancak biz içerideki doluluğun baskısından bunu duymuyoruz.

Ancak midemizde yiyecek olmadığı zaman da bu kasılmalar devam ediyor. İşte bu hareketler, havanın ve sindirim sıvılarının bağırsaklarımızda hareket etmesine neden olarak guruldamayı yaratıyor.

Boş mide ve hormonların rolü de büyük.

Mide boşken vücudumuz "ghrelin" adı verilen bir hormon salgılıyor. Ghrelin, beyne aç olduğumuz sinyalini gönderiyor ve aynı zamanda sindirim sisteminin kasılmalarını da artırıyor.

Bu durum da karnımızın daha sık ve güçlü bir şekilde guruldamasına neden oluyor. Ghrelin hormonu, yiyecek arama davranışlarımızı tetikleyen bir sinyal olduğu gibi vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamak için besin aramaya başlamamıza da yardımcı oluyor.

Hava yutmuş olabilir misiniz?

Mide guruldaması sadece açken karşılaştığımız bir durum değil. Sindirim sisteminde biriken hava ve sıvılar da buna neden olabiliyor. Yemek yerken veya konuşurken yuttuğumuz hava, sindirim kanalından hareket ederek gürleme yapabiliyor.

Ayrıca mide ve bağırsaklar, sindirim için çeşitli enzimler ve asitler salgılıyor. Bu sıvılar da bağırsak hareketleri sırasında ses çıkaran etmenler arasında yer alıyor.

Beslenme alışkanlıkları etmenlerden biri.

Guruldama genellikle öğün aralarında, midenin tamamen boş olduğu zamanlarda daha belirgin oluyor. Ancak biz bunu, uzun süreli açlık durumlarında daha sık ve daha yüksek sesle duyulabiliyoruz.

Sık ama küçük öğünler tüketmek gibi sindirim sistemimizi sürekli çalıştırarak, düzenli beslenme alışkanlığı kazanarak guruldama şiddetini azaltmak mümkün.

Mercimek, lahana, bezelye, karnabahar gibi bazı yiyeceklerin sistemimiz tarafından zor parçalandığını ve mide guruldamasına neden olabileceklerini de unutmamak gerek.

Bir dahaki sefere karnınız guruldadığında, bunun vücudunuzun size gönderdiği bir mesaj olduğunu unutmayın: "Beni besle!"

Şimdi, bir şeyler atıştırmanın zamanı gelmiş olabilir!

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