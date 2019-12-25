Sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, 2019’un son günlerinde Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarına birbirinden güzel indirim fırsatları sunuyor. Üstelik Xiaomi, yeni yıl şerefine Instagram hesabı üzerinden bir de çekiliş gerçekleştirecek.

Çinli akıllı telefon ve tüketici elektroniği şirketi Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi distribütörlerinden Evofone, yeni yıla oldukça iddialı bir kampanya ile merhaba diyor. Kampanya dahilinde Xiaomi hayranları, 25 Aralık’tan (bugün) itibaren yılın son günü olan 31 Aralık gününe kadar pek çok farklı Xiaomi ürününü büyük indirimlerle satın alabilecekler.

Evofone’un yeni kampanyası iki ayrı bölümden oluşuyor. Bugün itibarıyla başlayan ve 28 Aralık Cumartesi günü sona erecek olan birinci aşamada her gün bir Xiaomi akıllı telefon modeli, agresif bir fiyat indirimiyle tüketicilere sunulacak. Hangi gün, hangi akıllı telefonun indirime gireceğine aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.

25 Aralık Çarşamba - Xiaomi Redmi 6 32 GB Siyah - 999 TL - 699 TL

26 Aralık Perşembe - Xiaomi Mi A2 64 GB Altın - 1599 TL - 1199 TL

27 Aralık Cuma - Xiaomi Mi A3 64 GB - 1799 TL - 1399 TL

28 Aralık Cumartesi - Xiaomi Redmi Note 7 - 1899 TL - 1499 TL

Kampanyanın ikinci kısmında ise Xiaomi hayranlarını çok daha geniş kapsamlı indirimler bekliyor. Buna göre 28-29-30-31 Aralık tarihlerinde gün boyunca tüm Xiaomi akıllı telefonlarda %20, tüm aksesuar ve ekosistem ürünlerinde ise %40’a varan indirimler tüketicileri bekliyor olacak.

Xiaomi’nin bu büyük indirim kampanyası; Forum İstanbul AVM MiStore, Vadistanbul Mi Store, Akasya AVM Mi Store, Optimum AVM Mi Kiosk ve buraya tıklayarak ulaşabileceğiz Mi Store Türkiye Instagram hesabı üzerine geçerli olacak. Ayrıca kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu da hatırlatalım.

Evofone ayrıca Xiaomi hayranları için birbirinden değerli yılbaşı hediyeleri kazanabilecekleri bir çekiliş de düzenliyor. Mi Store Türkiye Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek çekilişte Evofone, çekiliş dahilinde bir adet Xiaomi Mi Note10, iki adet Xiaomi hoparlör, üç adet Xiaomi Mi Band 4, dört adet Xiaomi 10.000 mAh powerbank ve beş adet Xiaomi Redmi Airdots hediye edecek.



Çekilişe katılmak için Mi Store Türkiye Instagram hesabını takip etmek, bununla birlikte buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz gönderinin altına 2 kişiyi etiketlemek ve gönderiyi beğenmek gerekiyor. Bugün (25 Aralık) itibarıyla başlayan çekilişin son katılım tarihi 1 Ocak 2020 saat 23:59. Herkese bol şans!