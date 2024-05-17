Popüler yapay zekâ görsel oluşturma aracı Stable Diffusion'ın geliştiricisi Stability AI, maddi olarak zor günler geçiriyor.

Yapay zekâ teknolojisinin giderek artan popülaritesi, OpenAI ve NVIDIA gibi firmalara büyük kazanç sağlasa da her firma için şartlar aynı değil. Gelen haberlere göre Stability AI çok ciddi bir maddi krizle karşı karşıya ve firmanın satılması ihtimali de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

Aslında Stability AI için her şey oldukça güzel başlamıştı. 2022 yılında firmanın o zamanki CEO'su olan Emad Mostaque, 1 milyar dolar değerleme ile 100 milyon dolarlık bir yatırım almayı başarmıştı. O zamandan bu zamana gerek maaş ödemeleri, gerek sunucu ve işlemci maliyetleri için yaptığı ödemelere kazandığından çok daha fazlasını harcamış durumda.

Son çeyrek zararı 30 milyon dolar

Gelen haberlere göre OpenAI, yılın ilk çeyreğinde toplamda 5 milyon dolar ciroya bile ulaşamazken, aynı dönemde firmanın yaptığı harcama ise 30 milyon doları aştı. Arkasında yeterli yatırım olmadan da firmanın bu durumdan kurtulması yakın gelecekte pek mümkün gözükmüyor. Yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden firmanın önemli geliştiricilerinin ayrıldığını ve Mostaque'nun da "merkeziyetsiz yapay zekâ" için görevden ayrıldığını hatırlatalım.

Hem eski CEO'dan kalan tartışmalar, hem GettyImages gibi firmaların açmış olduğu davalar hem de şirketin içinde bulunduğu belirsizlik, Stability AI'ın el değiştirmesine neden olabilir. Şu anki rekabet ortamında yatırımcı bulup bulamayacakları ise meçhul görünüyor.