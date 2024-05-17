Son dönemin en dikkat çeken teknoloji firmaları arasında yer alan NVIDIA, MediaTek ile birlikte yeni bilgisayar çipleri geliştirmeye hazırlanıyor.

Yapay zekâ döneminin başlamasıyla birlikte yükselen firmalardan biri de NVIDIA oldu. En büyük firmalar arasına adını yazdıran firma, şimdi de MediaTek ile birlikte yeni bir bilgisayar için çipler geliştirmek üzere harekete geçti. Bu durum da piyasayı biraz daha rekabetçi hâle getiriyor.

Qualcomm da Snapdragon X Elite işlemci ile birlikte yapay zekâ kullanan işlemciler için bir altyapı hazırlamaya amaçlıyordu. NVIDIA ve MediaTek, Qualcomm'a rakip olacaklar. İki firma, dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı dizüstü bilgisayar işlemcileri yapacak. Ortaya çıkacak olan işlemci ise mobil ARM işlemcilerden hem daha büyük hem de daha pahalı olacak.

NVIDIA daha önce oyunlardan uzaklaşma kararı almıştı

Geçtiğimiz aylarda NVIDIA, yapay zekâ çalışmalarına odaklanmak için oyun departmanına çok fazla odaklanmayacağını ifade etmişti. Teknoloji devi ayrıca Ubisoft için yapay zekâ kullanan bot NPC'ler geliştirmişti. Qualcomm ise Intel ile birlikte Snapdragon ve Ultra çiplere NPU sistemleri yerleştirmek için çalışıyor.

Bu yılın başlarında NVIDIA, B100 Blackwell GPU'yu tanıtmıştı. Bu GPU doğrudan yapay zekâ için inşa edilmişti. Bu sistem, Microsoft ve Google gibi kurumsal müşterilerin hizmetine sunulmuştu. Google da Google I/O etkinliğinde Blackwell kullanan yeni sunucuları devreye alacaklarını belirtmişti.

Gelen haberlere göre NVIDIA ve MediaTek, yeni işlemciyi bu yılın üçüncü çeyreğine yetiştirecek. Yine de çipi bir dizüstü bilgisayarın içinde görmek için 2025 yılını beklemek gerekecek gibi gözüküyor.