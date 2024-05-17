Assassin's Creed Shadows'un resmî X hesabından yapılan bir paylaşımda, oyunun internet bağlantısı olmadan da oynanabileceği ifade edildi.

Son yıllarda oyunlarda korsanla mücadele için atılan adımlar zaman zaman oyuncuların tepkisini çekebiliyor. İnternete bağlanma zorunluluğu günümüzde pek çok oyun için standart olarak geliyor. Assassin's Creed Shadows için ise böyle bir zorunluluk olmayacak.

İşte o açıklama:

"Merhaba herkese,

Toplulukta gördüğümüz bazı sorular üzerine, gelecek olan Assassin's Creed Shadows için bazı erken bilgiler paylaşmak istedik.

Assassin's Creed Shadows sürekli zorunlu bağlantı gerektirmeyecek.

Çevrimiçi bağlantı oyunu indirmek için gerekecek ancak bütün macerayı çevrimdışı olarak oyanayabileceksiniz, ve Japonya'yı çevrimiçi bağlantı olmadan keşfedebileceksiniz.

15 Kasım'da oyun yayınlandığında Assassin's Creed'i Feodal Japonya'ya getireceğimiz için çok heyecanlıyız ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz!"

Öte yandan bu açıklamadan sonra oyunseverler elbette ki yapımla ilgili daha çok soru sormaya başladı. Bu sorular arasında oyunun fiziksel kopyasının olup olmayacağı, olası fiyatı ve sezon bileti gibi özellikler yer aldı. Yine de oyunun daimi olarak bağlantıya ihtiyaç duymayacak olmasına sevinen oyuncuların sayısı da az değil.

Assassin's Creed serisinin son oyununda oyunseverler, Feodal Japonya'nın son dönemlerinde siyahi samuray Yasuke (tarihî bir karakter) ve Neoe adlı bir shinobi (ninja) karakteri oynayacaklar.

Assasin's Creed Shadows, 15 Kasım 2024'te piyasaya çıkacak.