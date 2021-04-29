Milli Eğitim Bakanı: Liselerde İkinci Dönem Tek Sınav Olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir canlı yayın esnasında gelen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalar, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği ve nasıl yapılacağı konusundaydı. Selçuk yaptığı açıklamalarda "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Ayrıca Selçuk, YKS ve LGS'nin ertelenmeyeceğini de açıkladı.

Koronavirüs döneminde Ramazan ayı boyunca ülkemizde tam kapanma gerçekleşiyor. Elbette bu tam kapanma, eğitimle ilgili soruları da beraberinde getiriyor. Sınavların ertelenmesi, nasıl yapılacağı veya eğitimin devam edip etmeyeceği soruları dört bir yandan sorulurken öğrenciler ve veliler bu sorulara cevap bekliyorlar.

TRT Haber'de gündeme ilişkin eğitimle alakalı soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarıyla ve eğitimle ilgili sorulara karşılık bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, liselerde yapılacak sınavlarla alakalı "Liselerde ikinci dönemde tek bir sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bununla birlikte gelen açıklamalardan biri de okulların açık kalıp kalmayacağıydı.

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık, YKS ve LGS ertelenmiyor:

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamalarda okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını ve karnelerin de bu tarihte verileceğini belirtti. Karneleri yüz yüze vermeyi planladıklarını belirten Ziya Selçuk, bunun mümkün olmaması durumunda karneleri dijital olarak dağıtacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk'a yönetilen sorulardan biri de YKS ve LGS sınavlarıyla ilgiliydi.

Ziya Selçuk, YKS ve LGS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili gelen soruya, "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" şeklinde cevap verdi.