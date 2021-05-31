Türkiye'deki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısını Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde Milletvekili'nin sunduğu soru önergesine karşılık Türkiye'de geçici koruma altında ve eğitim çağında olan öğrencilerin sayısını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Niğde Milletvekili Ömer Fatih Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Türkiye'de koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısını öğrenme amaçlı bir soru yöneltmişti. Selçuk, hem Gürer'in sorusunu yanıtlamak hem de kamuoyunda oluşan merakı gidermek için Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla, koruma altında ve yabancı uyruklu olan eğitim çağındaki insanların sayısı 1 milyon 197 bin 124 kişi. Selçuk, aynı zamanda bu sayı içerisinden 774 bin 257 gencin Türkiye'deki eğitim öğretim sürecine dahil edildiğini dile getirdi.

774 bin 257 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor

Milletvekili Gürer, son 10 yıl içinde Türkiye'de sığınmacı statüsüne sahip insanlarının sayısının birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu dile getirerek, Bakan Selçuk'a verdiği önergede şu soruları sordu; "Ülkemizde kaç yabancı okul vardır? Bu okullarda kaç öğrenci eğitim almaktadır? Son 10 yılda kapanan ya da açılan yabancı okul sayısı kaçtır? Kaç ilde yabancı okul vardır? Ülkemizde kaç azınlık okulu vardır? Rum, Ermeni, Musevi olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul sayısı ve öğrenci dağılımı nedir? Ülkemizde Suriyeli öğrenciler için açılan okul sayısı kaçtır? Kaç Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır? Ülkemizde kaç mülteci çocuk okul eğitimi almaktadır? Okula erişemeyen kaç mülteci ve Suriyeli çocuk saptanmıştır?”

Bakan Selçuk, önergede yer alan bazı soruları yanıtsız bırakırken, bazı sorularının cevabının da bakanlığın resmi sitesinde bulunabileceğini dile getirdi. Selçuk, Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Kasım 2020 verilerine göre Türkiye'de geçici koruma altında olup eğitim çağında olan insanlarının sayısının 1 milyon 197 bin 124 olduğunu açıkladı ve öğrencilerin okullara kayıt sürecinin devam ettiğini belirterek şimdiye kadar 774 bin 257 gencin Türkiye'deki okullarda eğitim aldığını dile getirdi.