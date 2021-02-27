Y ve Z Kuşaklarının Anlamı ve Aralarındaki Farklar

Farklı yaşlardan insanları gruplarına ayıran Y ve Z kuşaklarının gerçekte ne anlama geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini hiç düşündünüz mü? Binlerce araştırmaya tabii tutulan Y ve Z kuşaklarının anlamlarını, hayattan beklentilerini ve iki kuşak arasındaki farkı anlattık.

Günlük hayatta ve özellikle internet ortamında en sık karşılaştığımız kavramların arasında Y ve Z kuşakları bulunuyor. Uzun süredir araştırmalara ve gözlemlere tabii tutulan bu kuşakların kendi aralarında anlamları ve elbette farklılıkları da bulunuyor.

Toplumsal olarak ne zaman bir araştırma yapılsa, ayrım direkt olarak kuşaklar arası veriliyor ancak bu kuşaklar tam olarak ne anlama geliyor ve neden bu konuda birçok ayrım var, hiç düşündünüz mü? Bu konuya kesin bir anlam kazandırmak, Y ve Z kuşakları hakkında söylenenlerden kaçı doğru, kaçı sadece önyargıdan oluşuyor bir bakmak istedik.

Akıllı telefonla en haşır neşir kuşak: Z kuşağı

Doğum yılı aralığı: 1997 - 2012

Mevcut yaş: 9 - 24

İlgi alanları: Akıllı telefon ve tablet

Etkilendiği dönem: Sosyal medya ve akıllı telefonların patlama yaptığı 2000’ler ve sonrası

Dilerseniz listemize, en genç kuşak olan Z kuşağından başlayalım. 9 - 24 yaş arasındaki herkes Z kuşağı olarak nitelendiriliyor ancak bazı kaynaklarda bu yaş sınırları farklılık gösterebiliyor.

Peki bu Z kuşağının hayattan beklentisi ne? Diğer kuşaklardan ne farkı var? Aslına bakarsanız bu konu üzerine yapılmış tonla araştırma bulunuyor ancak biz, 19 farklı ülkeden 18 bin kişinin katıldığı bir anketten yola çıkarak bazı verileri paylaşmak istiyoruz.

Anketteki verilerden en göze çarpanların arasında, Z kuşağının sahip olduğu girişimcilik hırsı, akıllı telefon ve tabletlere karşı sahip oldukları ilgi bulunuyor. Yapılan araştırmaya göre Z kuşağındaki her 4 kişiden 1’i, birer girişimci olmak ve kendi işini kurmak istiyor. Ayrıca Z kuşağı, dil öğrenmeye en yatkın insanlar olduğu için yabancılarla iletişimleri kuvvetli kabul ediliyor.

Etnik ve kültürel açıdan zengin bir toplumdan oluşan Z kuşağı din, dil ve ırkın önemli olmadığını, dünyadaki bütün insanların eşit olduğunu düşünüyor. Eylem yapmaya, düşüncelerini sert bir dille gösterme konusunda Y kuşağı kadar cesaretli değiller ancak düşüncelerini belirtmekten de kaçınmıyorlar.

Z kuşağı, teknolojiye en güvenen toplum

Yapılan anket kapsamında, katılımcılara şöyle bir soru yöneltiliyor; “Önümüzdeki 10 yıl boyunca hangi teknolojinin devrim yaratmasını mümkün görüyorsunuz?” Z kuşağından katılımcılar, diğer kuşaklar arasında en çok teknolojiye güvenen bir toplum olarak öne çıkarak, sanal gözlüklerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde özellikle iş dünyasında devrim yaratacağını düşünüyor.

Z kuşağı zaten teknolojiye en çok güvenen toplum olarak biliniyor ve yapılan araştırmaların arasında sosyal medyayı en aktif kullanan kuşağın yine Z olduğu ortaya çıkıyor.

Z kuşağı, bugüne kadar en iyi eğitilmiş toplumu yansıtıyor

Z kuşağının en büyük özellikleri arasında iyi derecede eğitim almaları bulunuyor. Z kuşağındaki gençlerin ebeveynleri, çoğu Y kuşağındaki ebeveynlere göre en az bir üniversite bitirmiş bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim almış ebeveynler, Z kuşağındaki çocuklarının da eğitim görmesini istiyor ve bu yüzden sadece okula değil, kurs ve çeşitli seminerlere de son derece önem veriyor.

Z kuşağı kuşağı hakkındaki genel görüşler / önyargılar

İnsanları olduğu gibi kabul etme eğilimindedirler, bu yüzden komplekssiz bir yaşam tarzları vardır.

bir yaşam tarzları vardır. Sosyal medyada gördükleri bilgileri çok fazla sorgulamazlar, direkt doğru olarak kabul ederler.

kabul ederler. En yaratıcı kuşaklardandır.

kuşaklardandır. Teknoloji de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi çok hızlı tüketirler , bu yüzden çabucak sıkılırlar.

, bu yüzden çabucak sıkılırlar. Uzun süre çalışmaktan çok hoşlanmazlar, imkanlar doğrultusunda rahatlarına düşkün olmayı tercih ederler.

rahatlarına düşkün olmayı tercih ederler. Dış görünüş konusunda belirli bir kalıba girmeyi sevmezler, rahat ve şık giyinmeyi tercih ederler.

tercih ederler. Bireysel olmayı severler ancak kafa dengi insanlarla işbirliği yapmaktan da hoşlanırlar.

İnternetin içine doğan kuşak: Y kuşağı

Doğum yılı aralığı: 1980 - 1996

Mevcut yaş: 25 - 41

İlgi alanları: Televizyon, müzik, iş ve günlük hayat arasında denge

Etkilendiği dönem: Televizyon ve internetin yeni yeni popülerleştiği zamanlar

Sırada 1981 ve 1997 yılları arasında doğan Y kuşağı bulunuyor. Y kuşağının en bilinen özellikleri arasında bağımsız olmaya son derece yatkın olmaları, sosyal eşitliğe inanmaları ve sabırsız olmaları bulunuyor.

Z kuşağı teknoloji ile son derece ilgili olabilir ancak gözünü internetle açan insanların da Y kuşağına ait olduğunu unutmamak lazım. Televizyon ve internetle ilk kez karşılaşan nesil olan Y kuşağı, akıllı telefon ya da tabletlerden çok ilgisini televizyonlara ve internet alemine yöneltmiş durumda. Hatta Y kuşağı, teknolojiye olan ilgisi yüzünden çoğu zaman iGeneration olarak da anılıyor.

Y kuşağının girişimcilik konusundaki iddialarının, Z kuşağından çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz aslında. Yazımızın başlarında bahsettiğimiz geniş çaplı anketin sonuçlarında, Y kuşağındaki her 3 kişiden biri, girişimci olmak istediğini belirtirken, eğitime en çok önem veren ancak Z kuşağı kadar şanslı olmayan nesil yine Y kuşağı olarak karşımıza çıkıyor.

Y kuşağı, ofis hayatına uygun değil

Ayrıca bugüne kadar yapılan araştırmaların neredeyse hepsinde Y kuşağının ofis hayatına uygun olmadığı, iş hayatına atıldıktan hemen sonra kendi işlerini kurmak istemeleri ortaya çıkıyor. Bunun en büyük nedeni ise bugüne kadar diretilen standart mesai saatlerinin Y kuşağı tarafından hoş karşılanmaması bulunuyor.

Z kuşağında göre daha çok sonuç odaklı çalışmalar üzerinde yoğunlaşan Y kuşağı, özellikle de bilişim, pazarlama, sosyal medya ve iletişim sektörlerinde çalışmayı tercih ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ebeveynler, Y kuşağındaki çocuklarına kendilerinden daha iyi bir hayat sunabilmek için epey bir gayret göstermiş ve bu da Y kuşağının eğitim ve genel kültür konusunda mükemmeliyetçi olmalarına yol açmış.

Y kuşağı hakkındaki genel görüşler / önyargılar

Sabırsız ve ve aynı zamanda sadakatsiz olarak anılırlar.

ve ve aynı zamanda olarak anılırlar. Yapılan araştırmalara göre özellikle işyerinde pohpohlanmak hoşlarına gider.

hoşlarına gider. İş ile ilgili yüz yüze görüşme yapmak yerine e-posta ile haberleşmeyi tercih eder.

tercih eder. İş hayatında mutlu olmayı para kazanmaktan daha çok ister.

ister. Özgüvenleri yüksektir ve bu yüzden de görüşlerini savunmaktan çekinmezler.

ve bu yüzden de görüşlerini savunmaktan çekinmezler. Otoriter yapıdan hoşlanmazlar, genellikle bireysel hareket etmeyi tercih ederler.

tercih ederler. Mesai saatlerini kendileri belirlemek isterler.

isterler. Bilgi ve deneyim eksikliği çekerler, bu yüzden kendilerini kanıtlamak için çeşitli kurs ve seminerlere katılırlar.

Bu önyargılara inanmak ne kadar doğru?

Her iki kuşağa da yöneltilen iddiaları biraz daha detaylı düşündüğümüz zaman, bu tarz özelliklerin kesinlikle bir genele vurulmaması gerektiğini anlamak hiç de zor olmuyor. Z kuşağının teknolojiyle en çok haşır neşir olan nesil olduğunu söylemiştik, değil mi? Sosyal medyada sürekli mükemmel bir hayatın yansıtıldığı, güzellik algısının çok farklı seviyelere çıkarıldığı bir dünyada, gençlerden komplekssiz olmalarını beklemek biraz yanlış olmaz mı?

Gelelim çalışmaya yatkın olmamalarına ve en çabuk sıkılan nesilden olmalarına. Açıkçası “Y kuşağı çalışmayı seviyor ama Z kuşağı çalışmaktan hiç hoşlanmıyor.” gibi bir algı yaratmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Z kuşağı dediğimiz kesimin en yaşlısı bile, henüz üniversiteden yeni mezun olmuş durumda. Peki çalışma hayatına daha yeni atılan bir toplum için bu kadar keskin bir önyargı yapmak ne kadar doğru?

İnanıyoruz ki geçmişte de her şey insanların elinin altında olsaydı, haberleşmek, oyun oynamak ya da müzik dinlemek şimdilerde olduğu gibi kolay olsaydı, eski kuşaklar da çabuk sıkılan bir kuşak olarak anılırdı. Her şeyi hıphızlı tükettiğimiz bir dönemde, gençlerin kolayca ulaşabileceği şeylere karşı ekstrem bir şekilde ilgi duymaması, hiç de yargılanacak bir durum değil.

Y kuşağının ofis ortamını sevmemesini konu alalım biraz. İş hayatında birçok müdür, patron ya da üst pozisyondan birçok kişi genellikle X kuşağına ait oluyor. 1963 -1981 yılları arasında doğan X kuşağı, Y kuşağına göre inanılmaz derecede farklılık gösteriyor ve iş hayatında yaşanan kuşak farkı, herkesin canını sıkacak ve iş hayatından soğutabilecek olaylara yol açabiliyor. Bu yüzden de kafa yapısının tamamen farklı olduğu insanlarla aynı iş hayatını paylaşmak sadece Y kuşağını değil, bütün kuşaklardan insanları rahatsız eder.

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler bir nebze de olsa doğruyu yansıtıyor ancak önyargı taşıyan özelliklerin kesinlikle genele vurulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki sizler kendi ait olduğunuz kuşağa dair izler bulabildiniz mi? İki farklı kuşak için belirtilen özellikler sizin ne kadarınızı yansıtıyor? Görüşlerinizi bekliyor olacağız.